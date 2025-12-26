"Витрачаємо величезні кошти": Шевченко розкрив вартість матчу збірної України за кордоном

Національна збірна України через збройну агресію Росії вимушена проводити домашні поєдинки за кордоном. Президент УАФ Андрій Шевченко поділився подробицями кошторису таких матчів.

Навесні збірна України проведе номінально домашній матч раунду плей-оф відбору на ЧС-2026. Андрій Шевченко в інтерв'ю шведським ЗМІ розповів про вартість організації такого поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dagens Nyheter.

Скільки коштує організація матчу збірної України за кордоном?

В умовах війни керівництво УАФ не може розраховувати на допомогу держави, а тому шукає гроші самотужки, залучаючи спонсорів.

Ми витрачаємо величезні кошти на ці матчі, не маючи можливості заповнити стадіони. Для нас зіграти домашній матч на чужому полі коштує приблизно у п’ять разів дорожче. Наші спонсори перебувають у країні, де йде війна, і їхні ресурси обмежені. Я не можу звернутися до уряду з вимогою виділити гроші, оскільки їхня увага зосереджена на порятунку країни,

– зауважив Шевченко.

Зазначимо, що збірна України вже чотири роки грає домашні матчі на виїзді. Переважну більшість таких поєдинків пройшли у сусідній Польщі. Також "синьо-жовті" орендували стадіони у Словаччині та Іспанії.

До слова. Андрій Шевченко висловився стосовно заморожених коштів від продажу Челсі Романом Абрамовичем. Президент УАФ повідомив, що більше не спілкується з російським олігархом.

Де та коли Україна гратиме наступний матч?