"Витрачаємо величезні кошти": Шевченко розкрив вартість матчу збірної України за кордоном
- Андрій Шевченко повідомив, що організація домашніх матчів збірної України за кордоном коштує в п'ять разів дорожче через неможливість заповнити стадіони.
- Наступний матч плей-оф відбору на ЧС-2026 Україна проведе 26 березня проти Швеції в іспанській Валенсії.
Національна збірна України через збройну агресію Росії вимушена проводити домашні поєдинки за кордоном. Президент УАФ Андрій Шевченко поділився подробицями кошторису таких матчів.
Навесні збірна України проведе номінально домашній матч раунду плей-оф відбору на ЧС-2026. Андрій Шевченко в інтерв'ю шведським ЗМІ розповів про вартість організації такого поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dagens Nyheter.
Скільки коштує організація матчу збірної України за кордоном?
В умовах війни керівництво УАФ не може розраховувати на допомогу держави, а тому шукає гроші самотужки, залучаючи спонсорів.
Ми витрачаємо величезні кошти на ці матчі, не маючи можливості заповнити стадіони. Для нас зіграти домашній матч на чужому полі коштує приблизно у п’ять разів дорожче. Наші спонсори перебувають у країні, де йде війна, і їхні ресурси обмежені. Я не можу звернутися до уряду з вимогою виділити гроші, оскільки їхня увага зосереджена на порятунку країни,
– зауважив Шевченко.
Зазначимо, що збірна України вже чотири роки грає домашні матчі на виїзді. Переважну більшість таких поєдинків пройшли у сусідній Польщі. Також "синьо-жовті" орендували стадіони у Словаччині та Іспанії.
До слова. Андрій Шевченко висловився стосовно заморожених коштів від продажу Челсі Романом Абрамовичем. Президент УАФ повідомив, що більше не спілкується з російським олігархом.
Де та коли Україна гратиме наступний матч?
Команда Сергія Реброва завершила відбірковий турнір на ЧС-2026 на другому місці групи D. "Синьо-жовті" здобули право боротися за вихід на Мундіаль через матчі плей-оф.
26 березня у півфінальному поєдинку Україна зустрінеться зі Швецією. За інформацією УАФ, цей номінально домашній матч проходитиме в іспанській Валенсії на арені "Естадіо Сьютат де Валенсія".
У разі успіху "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем двобою Польща – Албанія. Фінальна гра за вихід на ЧС-2026 запланована на 31 березня.