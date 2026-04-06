Луческу в комі: легенда Шахтаря Срна видав заяву щодо стану румунського тренера
Колишній тренер збірної Румунії опинився у важкому становищі. Досвідчений Мірча Луческу знаходиться на межі смерті.
80-річний наставник перебуває у критичному стані після інфаркту в госпіталі Бухареста. Стан румуна різко погіршився після березневих матчів, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".
Що сказав Срна про Луческу?
Мірча отримує чимало слів підтримки на свою адресу через проблеми зі здоров'ям. Щодо стану тренера висловився ексгравець Шахтаря Даріо Срна, який нині працює спортивним директором "гірників".
Я з ним говорив кілька днів тому, він почувався добре. А 5 квітня я отримав погані новини, що він у комі. Журналісти написали про це. Буду телефонувати його родині. Дай Боже, щоб він вийшов із цього стану та одужав. Він сильна людина, у нього сильне серце, тому я впевнений, що він вийде з цієї ситуації,
– заявив Срна.
Нагадаємо, що левову частку своєї тренерської кар'єри Луческу провів саме у Шахтарі. Румун попрацював у клубі з 2004 по 2016 роки.
За його керівництва "гірники" виграли 22 трофеї, серед яких вісім чемпіонств в УПЛ. Окрім цього, Мірча допоміг Шахтарю виграти свій перший єврокубок – Кубок УЄФА у 2009-му.
Як Луческу тренував збірну Румунії?
- Окрім Шахтаря, Мірча очолював ще з десяток команд. Серед них був і принциповий суперник донеччан – київське Динамо. У період з 2020 по 2023 роки він допоміг клубу виграти три трофеї, повідомляє Transfermarkt.
- Збірну Румунії Луческу вперше очолив ще у 1981-му. Він допоміг команді вперше потрапити на Євро. У 1984 році румуни посіли останнє місце в "групі смерті" із Іспанією, Португалією та Німеччиною.
- Вдруге Мірча очолив рідну збірну у 2024 році. Під його керівництвом команда піднялась в дивізіон В Ліги націй, але не змогла вийти на чемпіонат світу.
- У відбірковій групі Румунія пропустила вперед Австрію та Боснію і Герцеговину. Вдалий виступ в Лізі націй подарував підопічним Луческу квиток у раунд плей-оф, але там румуни мінімально програли Туреччині.