"Про дружбу мови немає": український боксер хоче побитися з непереможеним росіянином

Український боксер Сергій Богачук висловив бажання побитися з Бахрамом Муртазалієвим. Він хоче відібрати в нього титул.

Востаннє Сергій Богачук бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді він у шостому раунді нокаутував британського візаві Ішмаеля Девіса.

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Богачук про бій з росіянином

Українець зазначив, що цей проєкт поки що в планах. Але таке можливо, бо Бахрам є чемпіоном світу за версією IBF, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.

Мені можуть організувати цей бій, щоб я міг забрати собі його титул. Він – чеченець. Знаю, що Бахрам тренується і проживає наразі у США. Коли він виїхав, до початку широкомасштабної війни з Україною чи після цього, я не цікавився,

– зазначив Богачук.

Він також додав, що про дружбу з росіянином і мови немає. Його цікавить винятково чемпіонський пояс, який є у Бахрама Муртазалієва.

"Прагну побити росіянина і показати, що Україна сильніша в цьому бою, ось і все. Додам, що поки його мені ніхто не пропонував. Якщо це станеться, я не відмовлюся", – додав Сергій Богачук.

Відзначимо, що раніше український боксер повідомляв, що в його планах на 2025 рік є битва за титул чемпіона світу у першій середній вазі за версією WBC.