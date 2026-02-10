Понад 20 спортсменів: хто зображений на шоломі Гераскевича, який заборонив МОК
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич вшанував пам'ять загиблих українських спортсменів, наносячи їхні портрети на свій шолом.
- МОК заборонив використання цього шолома на Олімпіаді-2026, але Гераскевич планує оскаржити це рішення.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів тренування на Олімпіаді-2026 у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів. Він таким чином вшанував пам'ять атлетів, убитих під час російського вторгнення.
Владислав Гераскевич розповів "Трибуні", що на його шоломі зображено понад 20 загиблих українських спортсменів. Шолом створено для вшанування їхньої пам'яті.
Що сталося?
Пізніше МОК заборонив використання цього шолома на тренуваннях та змаганнях.
Гераскевич повідомив, що планує оскаржити рішення та відстоювати право виступати на Олімпіаді у шоломі, який він обрав.
На заборону використання шолома з фото загиблих українських спортсменів на Олімпіаді-2026 вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Хто зображений на шоломі Гераскевича?
За словами скелетоніста, його шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів, які загинули під час війни, серед них і діти.
Євген Малишев, біатлоніст;
Дмитро Шарпар, фігурист;
Павло Іщенко, стронгмен;
Максим Галінічев, боксер;
Андрій Куценко, велогонщик;
Олексій Логінов, хокеїст;
Карина Бахур, кікбоксинг;
Микита Козубенко, стрибки у воду;
Роман Поліщук, легка атлетика;
Андрій Яременко, греко-римська боротьба;
Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;
Федір Єпіфанов, фехтування;
Катерина Троян, легка атлетика;
Володимир Андрощук, легка атлетика;
Олексій Хабаров, кульова стрільба;
Дар'я Курдель, танці;
Іван Кононенко, актор та спортсмен.
Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;
Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;
Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;
Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;
Назар Зуй (дитина), бокс.
Що було раніше?
Владислав Гераскевич, який ніс прапор України на Олімпіаді-2026, вже отримував від МОК попередження щодо можливих антивоєнних акцій.
Український скелетоніст раніше подав петицію про санкції проти російських спортсменів.