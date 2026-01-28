"Це зневага": Шовковський пожалівся, що його принизив "ПриватБанк"
- Олександр Шовковський, колишній тренер Динамо, розкритикував "ПриватБанк" через проблеми з перевипуском картки та недоступність Приват24.
- Шовковський засумнівався в якості VIP-обслуговування банку, але пізніше повідомив, що проблеми були вирішені.
Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський публічно розкритикував роботу "ПриватБанку". Він розповів про інцидент, який стався з ним під час візиту до відділення.
Шовковський повідомив, що є клієнтом банку понад 20 років і користується VIP-обслуговуванням, проте зіткнувся з проблемами при перевипуску картки. Про інцидент Шовковський детально розповів у соцмережах, завершивши публікацію риторичними питаннями.
Що сталося у Шовковського з "ПриватБанком"?
Через відсутність електроенергії та збої системи ідентифікація затягнулася, а додаток Приват24 залишався недоступним понад півтори години, незважаючи на дзвінки персонального банкіра та звернення через VIP-контакт.
Я приходив у відділення особисто. Які ще докази моєї особистості потрібні?
– висловився Шовковський.
Він також засумнівався в цінності VIP-сервісу, зазначивши, що залишати клієнта з багаторічною історією без доступу до коштів і без швидкої підтримки не можна вважати якісним обслуговуванням.
Це не сервіс – це зневага,
– підсумував Шовковський в інстаграм.
Втім, пізніше Шовковський оновив пост, повідомивши, що проблеми врешті-решт були вирішені.
Що відомо про Шовковського?
Олександр Шовковський – легендарний український футболіст, багаторічний воротар київського Динамо та національної збірної України.
Народився 5 січня 1975 року в Києві.
- Як свідчать дані Transfermarkt, увесь професійний ігровий шлях провів у складі Динамо ( 1993 – 2016 ), з яким неодноразово ставав чемпіоном України та володарем національних кубків. Шовковський є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів і одним із найвідоміших українських голкіперів на міжнародній арені.
Після завершення ігрової кар’єри працював у тренерському штабі київського Динамо.