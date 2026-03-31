Підопічні Сергія Реброва поступились Швеціїз рахунком 1:3. Тепер наша команда точно не зіграє на Мундіалі, тоді як скандинави залишаються у битві за путівку, повідомляє 24 Канал.

Що чекати від Швеції та Польщі?

Команда Грема Поттера зійдеться у фіналі плей-оф із Польщею. Наші сусіди змогли здобути вольову перемогу п'ять днів тому, перегравши збірну Албанії (2:1).

Шведи зараз перебувають на підйомі після успішного матчу з українцями. Команда відверто провалила кваліфікаційну групу на ЧС-2026, взявши всього два бали у битвах зі Швейцарією, Косовом та Словенією.

Проше Швецію врятувала успішна Ліга націй 2024 – 2025. Там "Тре Крунур" впевнено виграли групу в дивізіоні С, завдяки чому скористались запасним шансом потрапити у плей-оф.

Зрештою Грем Поттер провів тільки три матчі на чолі команди. І якщо в листопаді Швеція не вражала, то вже у зустрічі з Україною показала себе на максимум.

Що ж стосується поляків, то "Кадра" більш впевнено провела відбіркову групу. Правда, випередити вдалось не надто потужні Фінляндію, Мальту та Литву, тоді як Нідерланди опинились попереду.

Матч проти шведів розглядається в першу чергу як дуель лідерів нападу – Дьокереш проти Левандовського. Зустріч у Сольні розпочнеться о 21:45 за київським часом.