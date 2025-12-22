Українські воїни на фронті ліквідували російського чемпіона світу з боксу

Чимало українських спортсменів вимушено залишили справу свого життя, щоб захистити рідну країну від окупантів. Натомість з іншого боку є багато представників спорту з Росії, які обрали роль окупантів.

Напередодні наші воїни дещо зменшили популяцію цього виду. Було ліквідовано відомого російського боксера Володимира Степанця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Главком.

Що відомо про Володимира Степанця?

Полеглий окупант народився 7 березня 1977 року в Новокузнецьку. Він мав хист до боксу та досягнув у ньому непоганих результатів на регіональному та національному рівнях.

Був майстром спорту міжнародного класу, а після завершення професійної кар'єри працював тренером з боксу у Хабаровську. Там його й поховали 20 грудня.

Деталі та дата ліквідації окупанта наразі не розголошуються. В нього лишилася дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Володимира Степанця. Земля скловатою!

Зазначимо, що це вже не перший російський боксер, про смерть якого в Україні стало відомо за останні місяці. У жовтні з'явилася також інформація про ліквідацію Руслана Смольникова.

Раніше Суспільному джерела в українській розвідці повідомили про знищення Ігоря Нестерова в Малі. Він був тренером російського боксера Олександра Повєткіна та найманцем ПВК "Вагнер".

Які досягнення мав Степанець у боксі?