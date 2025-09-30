Луческу розповів, чи продадуть брати Суркіси скандального новачка Динамо з проросійським минулим
- Мірча Луческу вважає, що Владіслав Бленцуце не буде проданий Динамо.
- Румун встав на захист братів Суркісів та гравця із проросійським минулим.
Колишній тренер Динамо не вірить у продаж Владіслава Бленуце. Мірча Луческу вважає, що нападника варто пробачити за помилки минулого.
Київське Динамо підписало скандального гравця у літнє трансферне вікно. Стан чемпіона УПЛ поповнив Владіслав Бленуце, чий перехід прокоментував Мірча Луческу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fanatik.
Що сказав Луческу про Бленуце?
В соцмережах гравця знайшли проросійські пости з відео Володимира Соловйова, треком з серіалу "Бригада" та концертом Валерія Меладзе. З'явились навіть чутки, що взимку Динамо продасть Бленуце.
Проте колишні наставник киян Мірча Луческу заперечив цю інформацію. Румун був причетний до приїзду нападника у Київ, тому вірить, що той заграє в Динамо.
Динамо Київ – дуже серйозний клуб. Брати Суркіси є людьми зразкової справедливості. Вони захищатимуть його до кінця після помилки, яку він зробив. Він перебуває під тиском уболівальників і я теж був. Поки я був у Шахтарі, в Динамо змінилося близько 12-ти тренерів. Фанати цього не забули. Вони постійно тримають під тиском. Єдине, що йому потрібно робити, це забивати голи. Його не відпустять, клуб точно захищатиме його,
– зазначив Луческу.
Відзначимо, що Бленуце відіграв вже чотири матчі за Динамо, але жодною результативною дією так і не відзначився. Після семи турів УПЛ кияни перебувають на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря на два бали.
Скандал із Владіславом Бленуце
- В літнє трансферне вікно Динамо підписало чотирьох новачків. Серед них був і Владіслава Бленуце, який перейшов з Університаті Крайова за 2 мільйони євро.
- Зрештою у нього в соцмережах знайшли проросійські відео із пропагандистом Соловйовим та іншими зашкварними особами. Також його дружина репостила відео із Володимиром Путіним.
- Бленуце вибачився перед фанатами та заявив, що він підтримує Україну у війні проти Росії.
- Проте вболівальники Динамо не хочуть бачити Бленуце у своєму клубі. Гравець був покликаний замінити Владислава Ваната, який перебрався в Жирону.