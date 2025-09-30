Луческу рассказал, продадут ли братья Суркисы скандального новичка Динамо с пророссийским прошлым
- Мирча Луческу считает, что Владислав Бленцуце не будет продан Динамо.
- Румын встал на защиту братьев Суркисов и игрока с пророссийским прошлым.
Бывший тренер Динамо не верит в продажу Владислава Бленуце. Мирча Луческу считает, что нападающего стоит простить за ошибки прошлого.
Киевское Динамо подписало скандального игрока в летнее трансферное окно. Стан чемпиона УПЛ пополнил Владислав Бленуце, чей переход прокомментировал Мирча Луческу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fanatik.
По теме "О каком кризисе вы говорите": Динамо переписало собственную историю, установив клубный рекорд
Что сказал Луческу о Бленуце?
В соцсетях игрока нашли пророссийские посты с видео Владимира Соловьева, треком из сериала "Бригада" и концертом Валерия Меладзе. Появились даже слухи, что зимой Динамо продаст Бленуце.
Однако бывшие наставник киевлян Мирча Луческу опроверг эту информацию. Румын был причастен к приезду нападающего в Киев, поэтому верит, что тот заиграет в Динамо.
Динамо Киев – очень серьезный клуб. Братья Суркисы являются людьми образцовой справедливости. Они будут защищать его до конца после ошибки, которую он совершил. Он находится под давлением болельщиков и я тоже был. Пока я был в Шахтере, в Динамо сменилось около 12-ти тренеров. Фанаты этого не забыли. Они постоянно держат под давлением. Единственное, что ему нужно делать, это забивать голы. Его не отпустят, клуб точно будет защищать его,
– отметил Луческу.
Отметим, что Бленуце отыграл уже четыре матча за Динамо, но ни одним результативным действием так и не отметился. После семи туров УПЛ киевляне находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от Шахтера на два балла.
Скандал с Владиславом Бленуце
- В летнее трансферное окно Динамо подписало четырех новичков. Среди них был и Владислава Бленуце, который перешел из Университати Крайова за 2 миллиона евро.
- В конце концов у него в соцсетях нашли пророссийские видео с пропагандистом Соловьевым и другими непристойными людьми. Также его жена репостила видео с Владимиром Путиным.
- Бленуце извинился перед фанатами и заявил, что что он поддерживает Украину в войне против России.
- Однако болельщики Динамо не хотят видеть Бленуце в своем клубе. Игрок был призван заменить Владислава Ваната, который перебрался в Жирону.