Під час трансляції церемонії жеребкування ФІФА показала мапу Європи, де Україна була зображена без окупованого росіянами Криму. Легенда львівських Карпат Ігоря Худоб’як в інтерв'ю NV висловив свою думку стосовно інциденту, пише 24 Канал.

До теми УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА через неправильне зображення українського Криму

Реакція Худоб'яка на "помилки" ФІФА

Колишній хавбек збірної України закликав звернутися до суду, щоб надалі не було таких ганебних помилок.

"Неприпустимо, коли ФІФА робить такі "помилки". Треба розбиратися, чи це було навмисно, чи випадковість. Потрібно писати, звертатися до організації, нехай просять вибачення, щоб наступного разу не було таких нюансів з мапою України", – зазначив Худоб’як.

Крім того, Худоб’як запідозрив ФІФА у лояльності до країни-агресорки.

ФІФА дуже дивно поводиться, займаючи таку позицію щодо України. І це не виглядає, як випадковість. Можливо, дійсно, у них є якась лояльність до Росії, можливо, країна-агресор впливає на це. Україні треба боротися з цим, треба доводити, звертатися у суди, писати листи, протидіяти цьому,

– сказав легендарний хавбек Карпат.

39-річний футболіст впевнений, що збірна Білорусі, яка допомагає Росії в агресії проти України, не повинна брати участь у відборі ЧС-2026.

"На мою думку, Білорусь, як і Росію, не мають права допускати до участі у будь-яких турнірах. Але для цього потрібно багато чого зробити, треба, щоб працювали наші дипломати, щоб УАФ зверталася через суди і т.д.", – зауважив Худоб’як.

Нагадаємо, що збірна Росії відсторонена від міжнародних турнірів з початку 2022 року. Країна-терорист вже пропустила плей-оф відбору ЧС-2022 та ЧЄ-2024.

У кваліфікації ЧС-2026 Україна зустрінеться з переможцем пари Франція – Хорватія, Ісландією та Азербайджаном. Вже відомий календар матчів "синьо-жовтих".