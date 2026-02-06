В Європарламенті закликали депортувати Мудрика через скандальні заяви про Волинську трагедію

Михайло Мудрик вже довгий час залишається поза футболом. Українець здав позитивний допінг-тест у грудні 2024 року, після чого отримав безстроковий бан.

Через відсутність ігрової практики Мудрик має багато вільного часу, який витрачає в тому числі на кіберспорт. Зрештою і там вінгер Челсі примудрився вляпатися в скандал.

До теми В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ

Як хочуть покарати Мудрика?

Українець дозволив собі ганебні вислови на адресу польських опонентів. Михайло згадав про Волинську трагедію 30-х років, коли українці та поляки

Такі вислови Мудрика обурили спортивну спільноту та представників Польщі. Ба більше, польська депутатка Європарламенту Єва Заянчковська-Гернік навіть закликала у себе в соцмережі X депортувати українця.

Щодо Мудрика та інших, хто пропагує волинський геноцид або ображає президента Польщі, мають застосовуватися всі можливі заходи – від порушення кримінальних справ до депортації та довічної заборони на в’їзд до країни,

– написала Єва.

Що відомо про скандал з Мудриком?

Михайло ж не заперечив факт конфлікту із польським гравцем. Українець пояснив, що суперники його провокували та писали проросійські повідомлення в чат.

З поляками майже неможливо грати. Щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть "Слава Росії", зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію,

– заявив Мудрик в інтерв'ю Tribuna.

До слова, платформа FACEIT заблокувала акаунт Мудрика на 28 днів через "токсичні висловлювання". Сам же кібергравець з Польщі заперечив слова Михайла про провокації, показавши кадри з трансляції гри та чату.

