Юхим Конопля опинився у центрі уваги через вподобайки на дописах в інстаграмі. У мережі з'явилися скриншоти, де видно, що футболіст Шахтаря поставив лайки на публікації про Росію та висловлюваннями Володимира Жириновського.

Скриншоти з вподобайками Коноплі розлетілися соціальними мережами та викликали обурення у фанатів. Журналіст та військовий Андрій Сеньків у коментарі 24 каналу висловився про інцидент за участі футболіста Шахтаря.

Як Сеньків прокоментував інцидент з Коноплею?

Андрій Сеньків коротко висловився про Юхима Коноплю та ситуацією навколо футболіста Шахтаря.

Та ідіот, що тут скажеш. Ще й намагався нас потім л****м нагодувати – це я про фразу "справжні українці зрозуміють, де правда, а де брехня". Проте видно, що у клубі розібралися і вже з'явилися адекватні коментарі та вибачення. Ну хоч так,

– сказав Сеньків.

Хто такий Жириновський? Володимир Жириновський – російський політик, депутат Держдуми та очільник партії ЛДПР. Помер 6 квітня 2022 року.

Що відомо про інцидент з Коноплею?