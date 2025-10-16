Намагався нас потім л****м нагодувати, – Сеньків про лайки Коноплі з Жириновським
- Юхим Конопля потрапив у скандал через вподобайки на публікаціях про Росію та Володимира Жириновського в Інстаграмі.
- Інцидент викликав обурення у фанатів, а журналіст Андрій Сеньків розкритикував Коноплю за його дії.
Юхим Конопля опинився у центрі уваги через вподобайки на дописах в інстаграмі. У мережі з'явилися скриншоти, де видно, що футболіст Шахтаря поставив лайки на публікації про Росію та висловлюваннями Володимира Жириновського.
Скриншоти з вподобайками Коноплі розлетілися соціальними мережами та викликали обурення у фанатів. Журналіст та військовий Андрій Сеньків у коментарі 24 каналу висловився про інцидент за участі футболіста Шахтаря.
Як Сеньків прокоментував інцидент з Коноплею?
Андрій Сеньків коротко висловився про Юхима Коноплю та ситуацією навколо футболіста Шахтаря.
Та ідіот, що тут скажеш. Ще й намагався нас потім л****м нагодувати – це я про фразу "справжні українці зрозуміють, де правда, а де брехня". Проте видно, що у клубі розібралися і вже з'явилися адекватні коментарі та вибачення. Ну хоч так,
– сказав Сеньків.
Хто такий Жириновський? Володимир Жириновський – російський політик, депутат Держдуми та очільник партії ЛДПР. Помер 6 квітня 2022 року.
Що відомо про інцидент з Коноплею?
Юхим Конопля вперше прокоментував інцидет з вподобайками на дописах про Росію та Жириновським. Футболіст заявив, що йому дивно чути подібні звинувачення в його сторону.
У Шахтарі відреагували на інцидент з Коноплею. У клубі наголосили, що почали внутрішнє розслідування, аби з'ясувати обставини даної ситуації.
Згодом Конопля перепросив за лайки у соціальних мережах. Футболіст Шахтаря заявив, що не підтримує Росію, її діячів та послідовників.