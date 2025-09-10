Київське Динамо потрапило у скандальну ситуацію на початку вересня. "Біло-сині" оформили трансфер румунського нападника Владіслава Бленуце, у якого помітили проросійські пости в соцмережах, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

До теми Скандальний новачок Динамо виявився любителем Росії: репостив Соловйова та захоплюється Меладзе

Чому Динамо підписало Бленуце?

Фанати помітили, що кілька років тому Бленуце ділився у своєму акаунті в тік-ток пропагандистськими відео. На них був рупор Кремля Володимир Соловйов, а також уривки з серіалу "Бригада" та виступи Валерія Меладзе.

Пізніше Владіслав вибачився перед фанатами та пояснив, що не знав, кого репостить. У свою чергу директор департаменту медіа Динамо Андрій Шахов розповів, чому клуб вирішив підписати Бленуце.

"1 вересня ми продали Владислава Ваната в Жирону і терміново потребували нового нападника. Треба розуміти, що під час війни нелегко переконати іноземних гравців приїхати в Україну. Багато футболістів відмовляються продовжувати переговори, побачивши, що наші міста бомблять росіяни".

Бленуце став варіантом, тому що він молодий і талановитий нападник. У нас не було достатньо часу, щоб перевірити всю його біографію. Графік був дуже щільним, кінцевий термін УЄФА для заявок на участь у Лізі конференцій був 3 вересня. Нам вдалося надіслати необхідні документи за хвилину до закінчення терміну,

– розповів Шахов.

За словами представника киян, Бленуце не знав, хто такий Соловйов і що він казав у відео про Молдову. Гравець визнав, що ділитися цим відео не треба було.

Крім того, ходили чутки, що Владіслав бажав переїхати в російський клуб "Крилья Совєтов" замість Динамо. Втім Шахов спростував цю інформацію та запевнив, що метою Бленуце був трансфер саме у стан "біло-синіх".

Відзначимо, що румунський форвард обійшовся Динамо у 2 мільйони євро. Минулого сезону Владіслав виступав за Університатю Крайова, де забив 12 голів у 37-ми матчах.

Що відомо про Владіслава Бленуце