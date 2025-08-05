Олександр Усик напередодні переписав історію боксу, ефектно нокаутувавши Даніеля Дюбуа. Він став першим бійцем, який має статус триразового абсолютного чемпіона світу.

24 Канал згадує, коли український боксер розпочав свій шлях на професійному рівні та скільки боїв провів за цей час. Дебют стався після перемоги на Олімпійських іграх-2012.

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Коли Усик дебютував на профі-рингу?

Олександр Усик дебютував серед професіоналів 9 листопада 2013 року. Він бився у Києві з мексиканцем Феліпе Ромеро в першій важкій вазі.

Цей поєдинок закінчився перемогою українця технічним нокаутом у п'ятому раунді. Всього він провів у крузервейті 16 боїв, ставши врешті-решт абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні, здолавши Тоні Белью, який після поразки повісив рукавички на цвях.

Підкоривши крузервейт, Олександр Усик вирішив спробувати свої сили у надважкій ваговій категорії. Саме в цьому дивізіоні він закріпився у статусі легенди боксу.

Як Усик підкорив "королівську" вагову категорію?

У хевівейті українець свій перший бій провів проти американця Чазза Візерспуна. Він переміг у сьомому раунді на відмові суперника продовжувати поєдинок.

Після цього Олександр Усик пройшовся по британському боксу, за що отримав прізвисько "Британоненависник". Він бився в хевівейті весь цей час з представниками Англії й кожного разу здобував перемоги.

Українець здолав Дерека Чісору, після чого по два рази перемагав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Поєдинок з "Динамітом" став 24-м у кар'єрі Олександра Усика. Очікується, що він проведе ще одну битву та завершить кар'єру на ювілейній позначці у графі "кількість боїв".

Важливо. Український чемпіон досі залишається непереможним на професійному рівні. Він тріумфував у всіх битвах на профі-ринг, нокаутувавши своїх суперників 15 разів.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним опонентом Олександра Усика, проте існує ймовірність, що це буде поєдинок з Джейком Полом за правилами ММА. Штучний інтелект напередодні дав дуже несподіваний прогноз на це протистояння.