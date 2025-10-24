З'явились нові деталі раптової смерті сина легенди боксу Артуро Гатті: чи був це суїцид
- 17-річного боксера Артуро Гатті-молодшого знайшли повішеним у Мексиці, його смерть розслідують як вбивство.
- Сім'я Гатті зібрала понад 25 тисяч доларів на платформі GoFundMe для розслідування смерті Артуро.
Жахлива звістка сколихнула боксерську спільноту 8 жовтня. Стало відомо про сенсаційну смерть 17-річного боксера Артуро Гатті-молодшого.
Трагічна звістка про смерть сина легендарного канадського боксера Артуро Гатті надійшла із Мексики, де він повинен був провести виставковий бій в андеркарді Хуана Естради. Родина покійного боксера повідомила, що справа зі смертю Артуро досі не завершена, триває слідство, пише 24 Канал із посиланням на WBN.
Що відомо про смерть Артуро Гатті-молодшого?
Як повідомляло видання Daily Mail, хлопця знайшли повішеним у Мексиці, де він був разом із матір'ю Амандою Родрігес. Тіло боксера знайшов сусід. Тоді не називали причин ймовірного самогубства.
Тепер сім'я Гатті-молодшого повідомила про процес розслідування. Родина покійного отримала документи від правоохоронних органів, які підтверджують, що справу розслідують як вбивство. Про це повідомила сестра боксера Софія Гатті. Також вона додала, що вони зроблять усе, аби довести усю правду щодо вбивства її брата.
Хочу подякувати всім, хто підтримує наші зусилля, спрямовані на те, щоб з’ясувати правду про смерть мого брата Артуро Ґатті-молодшого,
– написала Софія на сторінці GoFundMe.
На цій платформі сестра покійного боксера зібрала вже понад 25 тисяч доларів, які люди скинули у вигляді пожертв.
Його смерть настала трохи більше ніж через 16 років після загадкової загибелі його батька. Як нагадує Daily Mail Sport, смерть Артуро Ґатті-старшого досі викликає гострі суперечки. Його знайшли мертвим під час відпустки з дружиною Амандою Родріґес і сином у липні 2009 року.
Представники родини та адвокати вже подали клопотання про збереження тілесних решток покійного молодого боксера, отримавши доступ до матеріалів розслідування. Вже розпочата незалежна судово-медична експертиза.
"Витрати вже включають оплату адвокатів, офіційні запити документів, поїздки до Мексики для подання заяв і первинне фінансування незалежної слідчої групи у США, яка має досвід міжнародних кримінальних справ. Наступний етап потребує близько 16 тисяч доларів, щоб продовжити ключові юридичні та судово-медичні дії, зокрема, розширений токсикологічний аналіз, перевірку відбитків пальців та консультації експертів, аби справа просувалася в межах судової процедури. Кожен внесок допомагає зберігати прозорість і відповідальність, дозволяючи родині домагатися правди, чесності та справедливості для Артуро. Довгострокова мета – об’єднати всі юридичні зусилля між трьома країнами, щоб забезпечити чіткий і скоординований шлях до правосуддя", – йдеться у заяві.
Двоюрідна сестра боксера Версасі Гатті поширила дану інформацію на своїй сторінці в інстаграмі. Родичка Артуро-молодшого звернулась до покійного брата.
Тебе забрали від нас надто рано, як і твого батька. Ти цього не заслужив, ти ще був дитиною. Я не заспокоюся, поки справедливість не буде відновлено, і ти не зможеш спочити з миром,
– написала Версасі.
Що відомо про загадкову смерть Артуро Гатті-старшого?
11 липня 2009 року стало відомо про сенсаційну смерть Артуро Гатті-старшого.
Титулованого боксера знайшли мертвим під час сімейної відпустки у готелі курортного міста Порту-де-Галіньяс у Бразилії.
Місцева поліція визнала смерть боксера насильницькою. Хоча причина смерті Гатті-старшого досі викликає чимало сумнівів.
На профі-рингу Артуро Гатті-старший провів 40 переможних боїв (31 – нокаутом) та зазнав 9 поразок.