Лондонський Челсі вирішив вшанувати пам'ять загиблого футболіста Ліверпуля. Сім'я Діогу Жоти отримала підтримку від "синіх" після їх перемоги на клубному Мундіалі.

На початку липня світ футболу сколихнула трагічна смерть Діогу Жоти. Португалець загинув у ДТП разом зі своїм братом Андре Сілвою. На цю подію відреагував і футбольний клуб Челсі, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Маріо Кортегана.

Що зробив Челсі?

У липні лондонці стали переможцем Клубного чемпіонату світу, розгромивши у фіналі ПСЖ (3:0). "Сині" вирішили частину своїх призових перерахувати родині Жоти.

У Діогу залишились дружина Руте Кардосо та троє дітей. Із нею португалець одружився всього за 10 днів до смерті. Футболіст потрапив у автокатастрофу в Іспанії у провінції Самора.

Через перевищення швидкості у його авто луснула шина, тому транспортний засіб з'їхав з траси та загорівся. Жота та його брат загинули одразу, згорівши всередині машини.

Жота за свою кар'єру виступав за Пасуш Ферейру, Атлетіко, Порту, Вулверхемптон та Ліверпуль. За п'ять років у складі "червоних" Діогу забив 65 голів у 182 матчах.

До слова, Ліверпуль достроково розірвав контракт із Жотою та виплатив його сім'ї усю зарплату гравця, яка залишалась по контракту до 2027 року. Також клуб вивів з обігу 20 номер, під яким грав нападник.