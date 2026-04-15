Російська гімнастка отримала останнє "китайське попередження" через вчинок з прапором України
- Російська спортсменка Софія Ільтерякова під час нагородження не повернулася до прапора України під час гімну, що викликало реакцію від Української федерації гімнастики.
- Міжнародна федерація гімнастики вирішила обмежитися попередженням Ільтеряковій, але в разі повторення порушення може позбавити її нейтрального статусу.
Російська спортсменка Софія Ільтерякова під час церемонії нагородження на Кубку світу, де перемогу здобула українка Таїсія Онуфрійчук, не повернулася обличчям до прапора України під час виконання гімну. У зв'язку з цим Українська федерація гімнастики звернулася з вимогою позбавити Ільтерякову нейтрального статусу.
Після розгляду обставин і пояснень російської спортсменки дисциплінарний орган вирішив обмежитися попередженням. У разі повторного порушення їй може загрожувати позбавлення статусу індивідуальної нейтральної атлетки, повідомляє World Gymnastics.
Що написано у заяві про Ільтерякову?
Окремо в організації підкреслили, що цей інцидент виявив необхідність уточнення та вдосконалення протоколу проведення церемоній нагородження відповідно до Олімпійської хартії.
Наразі триває робота над оптимізацією як самого протоколу, так і механізмів його доведення до всіх зацікавлених сторін для забезпечення повного дотримання в майбутньому.
Спорт має залишатися відокремленим від політики. Це стосується всіх спортсменів незалежно від національності. World Gymnastics підтверджує свою повну відданість цьому принципу,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про поведінку Ільтерякової?
- Під час етапу Кубка світу з художньої гімнастики в Софії Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем. Утім церемонію нагородження затьмарив інцидент: під час гімну України росіянка Софія Ільтерякова, що виступала під нейтральним статусом, демонстративно відвернулася від прапора.
Згодом з'ясувалося, що вона публічно підтримує війну Росії проти України, зокрема через активність у соцмережах.
Українська федерація гімнастики різко засудила її дії, підкресливши, що вони суперечать етичним нормам і принципам "нейтральності", яка виключає політичні прояви.
Українська сторона готувала скаргу до міжнародних спортивних організацій із вимогою переглянути результати спортсменки, позбавити її нейтрального статусу та посилити правила допуску до змагань, пише Українська федерація гімнастики.