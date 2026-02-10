Світоліна продовжує феєрити: Еліна ефектно переграла українку на престижному турнірі в Катарі
- Еліна Світоліна перемогла Даяну Ястремську на турнірі WTA1000 в Досі.
- Еліна виграла у двох сетах та пройшла у 1/8 фіналу.
В катарському місті Доха триває престижний тенісний турнір серед жінок. На змагання категорії WTA1000 з'їхались 56 спортсменок з усього світу.
Серед них були двоє українок – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Доля звела двох дівчат одна проти одної вже у другому колі турніру, повідомляє 24 Канал.
До теми Світоліна заробила понад 1 мільйон доларів на Australian Open-2026
Як Світоліна виграла дербі?
Світоліна напряму потрапила у цю стадію, тоді як Ястремська починала з самого початку. У першому раунді Даяна перемогла іспанку Крістіну Буксу.
Для дівчат це була друга очна битва в історії. У 2019 році Світоліна перемогла співвітчизницю на US Open і тепер також підходила до бою в статусі фаворитки.
У підсумку Еліна підтвердила розклад сил у ці парі. Матч тривав трохи більше години та завершився впевненою перемогою Світоліної у двох сетах (6:1, 6:4).
У першому переможниця віддала лише один гейм, тоді як у другому Еліні довелось робити камбек. Зрештою перша ракетка України довела справу до перемоги та кваліфікувалась в 1/8 фіналу.
Як Світоліна проводить 2026 рік?
Еліна потужно розпочала поточний рік у тенісі. Одеситка увійшла у 2026 рік після довгої перерви через травму, посідаючи 13 місце в рейтингу WTA.
У перший тиждень року Світоліна виграла турнір WTA250 в Окленді, здолавши Сінь Ю Ван у фіналі. А наприкінці січня Еліна запалила на першому турнірі Grand Slam цього року.
Українка вперше в кар'єрі дісталась півфіналу турніру в Мельбурні, перемігши на своєму шляху в тому числі третю ракетку світу Коко Гауфф.
Проте за крок від фіналу Еліна програла лідерці світового рейтингу Аріні Сабалєнка. Цей прорив дозволив Світоліній піднятися у топ-десятку рейтингу WTA.
Нині Світоліна посідає 9 місце у ньому. У 2026 році Еліна виграла 11 з 12-ти матчів. Наступною суперницею українки у Досі стане Емма Наварро зі США або ж "нейтральна" Анна Калінская.