"Моя місія – перемагати їх": Світоліна жорстко висловилась про росіянок і сліпоту МОК

Еліна Світоліна емоційно висловилась про війну, матчі проти росіянок і позицію МОК. Тенісистка наголосила: її перемоги – це нагадування світу про Україну.

Повномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця – і спорт не став винятком. Еліна Світоліна ексклюзивно розповіла 24 Каналу про свою мотивацію під час війни, матчі проти "нейтральних" росіянок та підтримку Владислава Гераскевича.

"Спортсмени мають говорити про війну"

За словами Світоліної, позиція українських атлетів повинна бути спільною і чіткою. Вона переконана, що спортсмени мають постійно нагадувати світу про те, що в Україні триває війна і гинуть люди.

У нас зараз спорт на багато років відкинутий назад – це дуже сумно. Але таке враження, що світ не достатньо розуміє це. Спортсмени – це ті люди, які можуть нагадувати своїми результатами і своїм голосом про Україну у світі,

– заявила Еліна.



Еліна Світоліна під час майстер-класу в Рівному /Фото 24 Канал

Матчі проти росіянок

Поєдинки проти російських тенісисток Світоліна назвала серйозним ментальним випробуванням через постійний тиск. Однак перемоги над "безпрапорними" приносять Еліні особливе задоволення.

Для мене це мотивація – підніматися ще вище в рейтингу і грати краще, щоб перемагати їх. Це особистий виклик. Під час війни грати проти них і перемагати їх – моя місія на корті,

– додала українська тенісистка.



Еліна Світоліна під час майстер-класу в Рівному /Фото 24 Канал

"МОК дивиться на світ із заплющеними очима"

Також Світоліна прокоментувала ситуацію із дискваліфікацією Владислава Гераскевича. Еліна однією з перших публічно підтримала скелетоніста, подякувавши йому за гідність. Водночас додала, що Міжнародний олімпійський комітет вписав себе в історію ганьби світового спорту.

Це жахлива історія, яка трапилась з ним. Як на мене, це показує наскільки МОК із закритими очима дивиться на цей світ,

– заявила Еліна.

