Попереду битва за трофей: Світоліна пробилася у фінал турніру в Окленді

У суботу, 10 січня, Еліна Світоліна провела півфінальний матч на турнірі серії WTA 250 у новозеландському Окленді. Її суперницею була перспективна американська тенісистка Іва Йович.

Це було перше очне протистояння між спортсменками. Воно тривало трішки більше, ніж півтори години та завершилося перемогою зіркової українки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Світоліна – Йович?

Старт поєдинку видався дуже непростим для Еліни. Вона програла три стартові гейми й тільки після цього змогла ввійти у гру.

Українка спочатку відіграла один брейк і взяла свою подачу, а згодом і зрівняла рахунок 4:4. Американка "брейконула" також і подавала на сет, але їй не вдалося його закрити.

Врешті-решт усе вирішувалося на тай-брейку. В ньому Світоліна ледь не втратила перевагу з 6:1, але все ж таки здобула перемогу – 7:5.

Перший гейм другої партії американка виграла на своїй подачі, проте після цього Еліна вже повністю домінувала. Вона взяла п'ять поспіль геймів і довела справу до впевненої перемоги – 6:2.

Еліна Світоліна – Іва Йович 2:0 (7:6, 6:2)

Статистика. Протягом поєдинку Світоліна зробила три ейси та стільки ж подвійних помилок, реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів і виграла 7 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 74:60 на користь Еліни (дані Flashscore).

Зазначимо, що напередодні також у фінал у Брисбені пробилася Марта Костюк. Вона на першому для себе турнірі у 2026 році боротиметься за трофей з "нейтральною" Ариною Сабалєнко.

Як виступає Світоліна на змаганнях в Окленді?