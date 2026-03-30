Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту Оце справжня підтримка: обійми Онофрійчук і Дерюгіної потрапили на відео
30 березня, 16:53
2

Андрій Олійник
Основні тези
  • Таїсія Онофрійчук виграла три золоті медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Софії.
  • Головна тренерка Ірина Дерюгіна тепло привітала та обійняла Онофрійчук після її успішного виступу.

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Софії Таїсія Онофрійчук здобула вже три золоті медалі. За успіхами своїєї підопічної пильно стежила головна тренерка української збірної Ірина Дерюгіна.

Після одного з виступів зазвичай строга і серйозна Дерюгіна проявила своє практично материнське піклування та ніжність до Таїсії, і це зафіксували камери, як пише "Трибуна".

Як відреагувала Дерюгіна на перемоги Онофрійчук?

Видатна тренерка привітала Таїсію Онофрійчук з успішним виступом і тепло обійняла її.

Дерюгіна обіймає Онофрійчук на Кубку світу з художньої гімнастики – дивіть відео:

Як виступила Онофрійчук у Софії?

Напередодні Таїсія була найкращою у багатоборстві, здобувши свою третю золоту медаль Кубків світу у цій найбільш престижній дисципліні.

Вже у понеділок нашій гімнастці не було рівних у змаганнях з обручем та м'ячем. В обох випадках Онофрійчук випереджала допущених до Кубка світу "нейтральних" росіянок.

Що відомо про Ірину Дерюгіну?

  • Дерюгіна була однією з найяскравіших спортивних постатей з України у радянську добу, здобула перемоги на усіх престижних міжнародних змаганнях з художньої гімнастики.
  • Вийшла заміж за видатного футболіста Динамо і збірної СРСР Олега Блохіна, шлюб тривав близько 10 років, у них є донька Ірина.
  • Після завершення блискучої кар'єри спортсменки стала тренеркою, виховала не одне покоління чемпіонок, продовжує працювати головною наставницею української команди.   