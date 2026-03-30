Оце справжня підтримка: обійми Онофрійчук і Дерюгіної потрапили на відео

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Софії Таїсія Онофрійчук здобула вже три золоті медалі. За успіхами своїєї підопічної пильно стежила головна тренерка української збірної Ірина Дерюгіна.

Після одного з виступів зазвичай строга і серйозна Дерюгіна проявила своє практично материнське піклування та ніжність до Таїсії, і це зафіксували камери, як пише "Трибуна".

Як відреагувала Дерюгіна на перемоги Онофрійчук?

Видатна тренерка привітала Таїсію Онофрійчук з успішним виступом і тепло обійняла її.

Як виступила Онофрійчук у Софії?

Напередодні Таїсія була найкращою у багатоборстві, здобувши свою третю золоту медаль Кубків світу у цій найбільш престижній дисципліні.

Вже у понеділок нашій гімнастці не було рівних у змаганнях з обручем та м'ячем. В обох випадках Онофрійчук випереджала допущених до Кубка світу "нейтральних" росіянок.

