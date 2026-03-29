Онофрійчук продовжує феєрити: українка виграла багатоборство на Кубку світу

Таїсія Онофрійчук тріумфувала в особистому багатоборстві на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Софії. Українка випередила головних фавориток і здобула золото.

Юна лідерка збірної України продовжує впевнено закріплюватися серед світової еліти художньої гімнастики. У Болгарії вона показала найстабільніший виступ у всіх чотирьох вправах, інформує "Чемпіон".

Як виступила Онофрійчук?

У перший змагальний день Таїсія показала найкращий результат з булавами і другий у вправах зі стрічкою. Українка стала єдиною гімнасткою, яка отримала оцінку вище 30 балів у перший день турніру.

У другий день змагань 17-річна спортсменка стала першою у вправі з обручем та другою – з м'ячем. Сумарно Онофрійчук набрала 116,6 балів, випередивши Стиляну Ніколову з Болгарії та італійку Софію Раффаеллі.

Нова зірка української гімнастики

Для Онофрійчук цей успіх став черговим підтвердженням її стрімкого прогресу на міжнародній арені. Раніше вона вже вигравала етапи Гран-прі та здобувала медалі Кубка світу, а також виходила до фіналу Олімпійських ігор, попри складні умови підготовки в Україні під час війни.

На нещодавньому Гран-прі у Марбельї Таїсія відмовилась фотографуватися з росіянкою Марією Борисовою, та змусила її слухати гімн України під час нагородження.

