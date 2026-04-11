Англієць Тайсон Ф'юрі повертається в ринг після довгої перерви. Суперником "Циганського короля" стане представник Росії Арсланбек Махмудов, повідомляє 24 Канал.

До теми "Відіб'ю йому голову як Усику": Ф'юрі видав крінжову заяву на фоні візиту Джошуа в Україну

За що битиметься Ф'юрі?

Зустріч не матиме статус титульного бою. Росіянин є володарем поясу WBA Intercontinental, проте він не буде стояти на кону за умовами договору.

Натомість суперники битимуться за рейтинг та призові. Арсланбек зможе заробити до 3 мільйонів доларів залежно від результату поєдинку. Це стане найбільшим гонраром в його кар'єрі.

Що ж стосується Тайсона, то британець отримає мінімум 25 мільйонів за бій. Це суттєво менше, ніж було в боях проти Усика. У 2024 році за два поєдинки "Циганський король" заробив близько 160 мільйонів.

Саме проти Олександра британець і провів свої останні бої. Тайсон двічі програв українцю за рішенням суддів та втратив чемпіонський пояс WBC.

Ба більше, до боїв проти Усика Ф'юрі залишався непереможним, але тепер має 2 поразки у 37-ми зустрічах. Що ж стосується Махмудова, то він виграв 21 з 23-х поєдинків.

Зустріч між Ф'юрі та Махмудовим відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок – орієнтовно о 23:50 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на платформі Netflix по передплаті.