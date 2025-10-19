Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі після поразки від Олександра Усика завершив спортивну кар'єру. Однак фанати "Циганського короля" очікують його повернення на ринг.

Іскру надії вболівальникам боксу подарувала дружина боксера Періс Ф'юрі. Вона повідомила, що Тайсон постійно отримує пропозиції для повернення, пише 24 Канал з посиланням на This Morning.

Чи повернеться Тайсон Ф'юрі на ринг?

Періс Ф'юрі відмовляє свого чоловіка повертатися в бокс попри численні вигідні пропозиції. Однак нещодавно вона побачила блиск в його очах. Це може свідчити, що ексчемпіон світу щось запланував.

Раніше я постійно його відмовляла. Я повторювала: "Не буду тебе підтримувати". Але побачила блиск у його очах і сказала: "Послухай, якщо ти хочеш зробити це знову, я тебе підтримаю. Просто не хочу, щоб ти це робив". Так, можна сказати: стежте за новинами. Тайсону може бути 55 років, але я все одно казатиму: "Стежте за новинами",

– розповіла Періс Ф'юрі.

Зазначимо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 21 грудня 2024 року. На "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді "Циганський король" вдруге поступився Олександру Усику. Після поразки британець оголосив про завершення кар'єри.

Хто може стати суперником Ф'юрі?