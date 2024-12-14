Першим до Саудівської Аравії прибув володар титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик. Фанати українського чемпіона влаштували йому теплий прийом, пише 24 Канал.

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Як Ф'юрі зустріли в Ер-Ріяді

Не змусив себе довго чекати і "Циганський король", який вже завершив на Мальті тренувальний табір. TNT Sports на своїй сторінці в інстаграмі опублікували відео прибуття Ф'юрі до Ер-Ріяду.

Колишній чемпіон світу вийшов з приміщення аеропорту з букетом квітів та подякував своїм уболівальникам за підтримку.

Відео прибуття Ф'юрі до Ер-Ріяду

Нагадаємо, що реванш за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика пройде 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть чемпіонські пояси надважкого дивізіону, якими володіє українець.

Перший бій був досить рівним, але судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю. Ф'юрі горить бажанням відібрати титули та повернутися на трон хевівейту.