Попереду на них очікує реванш. Утім, ця битва може стати не останньою між боксерами, повідомляє Undisputed.

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Аналогія з легендарною трилогією

Тайсон Ф’юрі розповів, що розглядає можливість проведення ще одного поєдинку з Олександром Усиком. За словами "Циганського короля", він піде на такий крок, якщо зможе перемогти українського чемпіона у другому бою:

Я шукав 20 років боксера, який зможе мені дати гідний бій. Нарешті знайшов. Зараз я виходжу як претендент на титули й вогонь палає переді мною. Коли я зможу перемогти Усика, то точно проведу з ним третій бій, це 100 відсотків. Я вірю, що це буде історична трилогія, як Джек Демпсі проти Джина Танні.

Зазначимо, що британський боксер також розповів, який він зробить подарунок Олександру Усику, якщо той знову переможе. "Циганський король" заявив, що відмовиться від обкладинки делюкс-версії гри "Undisputed", обличчям якої він є, на користь українця.

До слова. Напередодні НБУ випустив лімітовану монету номіналом у п'ять гривень. Вона присвячена саме перемозі Олександра Усика в битві за абсолют.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії. Українець вже розпочав свій тренувальний табір, на відміну від свого епатажного суперника.