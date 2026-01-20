Невдаха року: росіянка епічно програла матч на Australian Open після "баранки" в першому сеті

Тенісний сезон лише розпочався, але претендент на найбільш грандіозне фіаско вже є. "Нейтральна" росіянка в Австралії поступилася в матчі, де шанс на її успіх був близький до 100%.

Людмила Самсонова у матчі з німкенею Лаурою Зігемунд практично не відчувала опору. Але в одну мить гра 18-ої сіяної на турнірі просто розвалилася, як видно зі звіту на офіційному сайті Australian Open.

Що сталося у матчі росіянки?

Самсонова буквально знищувала опонентку у першому сеті: Зігемунд не змогла виграти жодної власної подачі, тож отримала від росіянки "баранку" 0:6.

Друга партія засвідчила лише невеликий прогрес: німкеня бодай спромоглася взяти три гейми, перш ніж у Самсонової відкрився шлях до матчболів.

За рахунку 5:3 "нейтральна" тенісистка мала дві нагоди завершити партію і з нею гру. Але примудрилася не реалізувати ці шанси, а згодом просто посипатися.

Зігемунд виграла другий сет 7:5, взявши чотири гейми поспіль. А потім ще й дотиснула деморалізовану росіянку у вирішальній партії 6:4.

Доповнює провал Самсонової той факт, що її опонентка старша за неї на десять років і поступається аж 30 позиціями в рейтингу.

Як зіграли на Australian Open українки?