Невдаха року: росіянка епічно програла матч на Australian Open після "баранки" в першому сеті
- Людмила Самсонова програла матч на Australian Open після "баранки" в першому сеті.
- Шанси на успіх Самсонової в матчі були близькі до 100%.
Тенісний сезон лише розпочався, але претендент на найбільш грандіозне фіаско вже є. "Нейтральна" росіянка в Австралії поступилася в матчі, де шанс на її успіх був близький до 100%.
Людмила Самсонова у матчі з німкенею Лаурою Зігемунд практично не відчувала опору. Але в одну мить гра 18-ої сіяної на турнірі просто розвалилася, як видно зі звіту на офіційному сайті Australian Open.
Що сталося у матчі росіянки?
Самсонова буквально знищувала опонентку у першому сеті: Зігемунд не змогла виграти жодної власної подачі, тож отримала від росіянки "баранку" 0:6.
Друга партія засвідчила лише невеликий прогрес: німкеня бодай спромоглася взяти три гейми, перш ніж у Самсонової відкрився шлях до матчболів.
За рахунку 5:3 "нейтральна" тенісистка мала дві нагоди завершити партію і з нею гру. Але примудрилася не реалізувати ці шанси, а згодом просто посипатися.
Зігемунд виграла другий сет 7:5, взявши чотири гейми поспіль. А потім ще й дотиснула деморалізовану росіянку у вирішальній партії 6:4.
Доповнює провал Самсонової той факт, що її опонентка старша за неї на десять років і поступається аж 30 позиціями в рейтингу.
Як зіграли на Australian Open українки?
Еліна Світоліна єдина з наших співвітчизниць пробилася до другого раунду першого Гренд-слему сезону.
Марта Костюк поступилася в одиночному розряді на трьох тай-брейках і знялася з парного турніру через важку травму.
Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна теж програли свої матчі.