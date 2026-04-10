"Підлий грабіж якийсь": тренерка з Росії поскаржилася, що об росіян "витирають ноги"

Російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова розкритикувала рішення Міжнародного союзу ковзанярів. Воно стосується відтермінування розгляду питання про можливе повернення російських спортсменів до міжнародних змагань.

У коментарі для видання "Советский спорт" вона заявила, що невизначеність щодо участі в новому сезоні створює складні умови для спортсменів. Вона також висловилася про нібито несправедливі санкції щодо російських фігуристів, зазначивши, що рішення ISU негативно впливають на їхні кар'єри.

Дивіться також Маскувався під прапором США: російського спортсмена не пустили в Естонію на чемпіонат світу

Що сказала Тарасова про рішення союзу ковзанярів?

За словами Тарасової, дії ISU є несправедливими як щодо юних, так і щодо дорослих спортсменів. Вона вважає, що ціле покоління талановитих фігуристів фактично втратило шанс виступати на міжнародній арені.

Тарасова охарактеризувала ситуацію як "несправедливу" та різко розкритикувала чинні обмеження, не уточнивши при цьому причин запровадження таких санкційних рішень, яке пов'язане з війною Росії в Україні.

Невизначеність перед новим сезоном? Вже немає ніяких сил чекати їхніх рішень. І слів немає, щоб описати дії ISU. Просто витирають ноги об наших юніорів і дорослих. Ціле покоління найталановитіших фігуристів ніколи навіть не змагалося на міжнародному рівні. Дітей їм що заважає допустити? Підлий грабіж якийсь,

– сказала тренерка.

Що раніше казала Тарасова?