Перший бій між Усиком та Ф'юрі визнали головною подією 2024 року в боксі
У травні Олександр Усик зміг об'єднати всі пояси у надважкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Той бій проти Ф'юрі отримав визнання на The Ring Awards.
В Лондоні 11 січня пройшла церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Олександр Усик був однією з головних дійових осіб цього заходу, повідомляє 24 Канал.
Як це було Усик візьме участь у The Ring Awards 2024: онлайн-трансляція церемонії нагородження
Топовий бій у травні
Українець претендував одразу на чотири нагороди, в тому числі на нагороду "Подія року". На неї був номінований перший бій між Усиком та Ф'юрі, який відбувся 18 травня. Іншими претендентами на цю номінацію були:
- бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа
- бій між Теренсом Кроуфордом та Ісраелом Мадрімовим
- бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну
- бій між Наої Іноуа та Луїсом Нері
Зрештою головною подією 2024 року визнали саме перший поєдинок між Усиком та Ф'юрі. Саме у тому бою Олександр зміг зібрати всі чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі.
Українець став першим за 25 років, хто зміг стати абсолютним чемпіоном світі у цьому розряді. Минуле досягнення належало Ленноксу Льюїсу, який зібрав усі пояси у 1999-му.
Читайте також Раунд першого бою Усик – Ф'юрі став найкращим у 2024 році
Усик виграв у Ф'юрі роздільним рішенням суддів, хоча у дев'ятому раунді відправив британця у нокдаун. Пізніше, у грудні, Олександр зміг вдруге побити Тайсона. Цього разу вже усі судді віддали перемогу українцю.