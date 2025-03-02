Томас Бах зробив подарунок "нейтральній" росіянці, яка служить у загарбницької армії
- Президент МОК Томас Бах сфотографувався з російською спортсменкою Варварою Прохоровою та зробив їй подарунок, незважаючи на її звання прапорщика російської армії.
- Томас Бах подав у відставку з посади президента МОК, і новий очільник буде призначений 20 березня.
Президент МОК Томас Бах на своїй посаді сприяв допуску до змагань спортсменів з країн-агресорів. Відданість своїм принципам функціонер продемонстрував під час зустрічі з черговою "хорошою" росіянкою.
Російська "нейтральна" лижниця Варвара Прохорова у своєму інстаграмі похизувалася фотографією з президентом МОК Томасом Бахом. Спортсменка знаходиться у Швейцарії, де готується до чемпіонату світу, пише 24 Канал.
Читайте також Італієць нагадав фанату Путіна про Україну: у Росії підгоріло через синьо-жовтий прапор
Президент МОК потішив "нейтральних" спортсменів
Міжнародний олімпійський комітет допустив росіянку до змагань, знехтувавши тим фактом, що вона має звання прапорщика російської армії.
Томас Бах люб'язно сфотографувався з представницею країни-агресорки та навіть зробив їй подарунок у вигляді сердечка.
"Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром", – підписала фото Прохорова.
Подарунок росіянці від Томаса Баха / фото з інстаграму лижниці
У коментарях спортсменку попросили, щоб вона вирішила "вопросікі" з очільником МОК. Мовляв, діду потрібно було лише подарувати банку ікри. Прохорова відповіла, що "так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали".
Нагадаємо, що Томас Бах подав у відставку з посади президента МОК. Ім'я нового очільника організації стане відомо 20 березня. А 23 черевня 2025 року німецький функціонер остаточно залишить посаду.