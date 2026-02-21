Тоттенгем під керівництвом нового наставника Ігора Тудора прагне перервати тривалу серію без перемог та набрати важливі очки. Арсенал, як лідер чемпіонату, навпаки прагне закріпити свої позиції та не втратити переваги в гонці за титулом, повідомляє 24 Канал.

В якому стані перебувають Тоттенгем та Арсенал?

Арсенал підходить до дербі з лідерською позицією в Прем'єр-лізі, але не без певних проблем. Гравці "гармашів" у попередніх турах втратили важливі очки, зігравши внічию з Брентфордом та Вулвергемптоном, що трохи послабило їх відрив від Манчестер Сіті.

Тоттенгем навпаки переживає складну смугу у чемпіонаті, не перемагаючи в останніх турах – клуб лише нещодавно змінив тренера. Ігор Тудор має завдання реанімувати команду та додати агресії в атаці, але статистика останніх протистоянь з Арсеналом явно не на боці "шпор" – вони програли шість із семи останніх матчів у Прем'єр-лізі проти сусідів.

Також важливим фактором стане кадрова ситуація: обидва клуби мали втрати через травми та дискваліфікації, що вплинуло на їхні результати останнім часом.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч АПЛ. Тоттенгем – 6.00, нічия – 4.00, Арсенал – 1.55. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 1.80. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 1.90.

*Коефіцієнти подані станом на 15:00 20.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Можливі сценарії протистояння

Очікується запекле дербі з боротьбою в центрі поля та стрімкими переходами в атаку, де кожна команда може

претендувати на свої моменти. Підтримка трибун та тактичні знахідки тренерів стануть вирішальними в питаннях поділу очок або здобуття перемоги.

Арсенал має очевидну перевагу на папері та є фаворитом у боротьбі за три очки, але Тоттенгем під керівництвом нового тренера усіма силами битиметься за позитивний результат, що робить це дербі північного Лондона одним із найцікавіших матчів туру в АПЛ.

Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.