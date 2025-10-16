Трамп погрожує забрати Олімпійські ігри у Лос-Анджелеса через нелояльну політику місцевої влади
За три роки в Лос-Анджелесі мають відбутися чергові літні Олімпійські ігри. Проте у міста можуть виникнути проблеми через авторитарні дії з боку Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп продовжує використовувати спорт заради своїх політичних цілей. Черговим об'єктом для спекуляції від голови Білого дому стали Олімпійські ігри, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Чи позбавлять Лос-Анджелес Олімпіади?
Трамп пригрозив Лос-Анджелесу позбавленням статусу міста-господаря Олімпіади-2028. Причиною президент США називає недостатню підготовку до турніру та проблеми із безпекою.
Проте істинний мотив для такого кроку полягає у політичній боротьбі Трампа. Губернатором штату Каліфорнія, де розташований Лос-Анджелес, є Гевін Ньюсом.
Він представляє Демократичну партію, тоді як сам Трамп – республіканець. Саме його вважають потенційним опонентом Дональда на наступних виборах президента США.
Справжніх підстав для зміни місця проведення Олімпійських ігор немає. Ба більше, рішення про позбавлення статусу має право приймати лише Міжнародний олімпійський комітет.
Піар Трампа на спорті
- Раніше Трамп вже погрожував Бостону тим, що забере у міста матчі чемпіонату світу-2026, передає слова політика ESPN. Аналогічні проблеми також мають Сіетл та Сан-Франциск, адже влада цих міст є противниками Дональда.
- Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Левова частка матчів призначені саме у Штатах, країну представлять 11 міст.
- Влітку 2025 року США приймали Клубний чемпіонат світу. Переможцем оновленого турніру став Челсі, який розгромив у фіналі ПСЖ з рахунком 3:0.
- Тоді Трамп потрапив у курйозну ситуацію під час церемонії нагородження. Президент США відмовився залишати подіум після вручення трофея переможцям.
- Пізніше в Овальному кабінеті помітили Кубок КЧС, який стояв біля столу Трампа. Виявляється, ФІФА виготовила окрему копію нагороди, щоб подарувати її Дональду.