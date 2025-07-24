Англійський гранд готовий заплатити шалені кошти за лідера збірної України
- Англійський гранд зацікавлений у підписанні українського воротаря Анатолія Трубіна.
- Трансферна вартість Трубіна становить 28 мільйонів євро, а його контракт з Бенфікою діє до 2028 року.
Анатолій Трубін близький до того, аби змінити клубну прописку. Голкіпер Бенфіки покине чемпіонат Португалії та вирушить підокрювати топову європейську лігу.
Анатолій Трубін може перебратись на Туманний Альбіон. У підписанні українського голкіпера зацікавлений гранд англійського футболу, повідомляє 24 канал із посиланням на Loucos Pelo Benfica.
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Який клуб хоче купити Трубіна?
За інформацією джерела, Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері Анатолія Трубіна з Бенфіки влітку цього року. "Містяни" готові заплатити "орлам" за 23-річного голкіпера.
Також Едерсон може перебратись у Бенфіку, якщо відбудеться трансфер Анатолія Трубіна. Португальський клуб хоче придбати бразильського голкіпера за скромні 10 мільйонів доларів.
До слова. Чинний контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою діє до 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського воротаря 28 мільйонів євро.
У сезоні 2024/2025 Анатолій Трубін зіграв за Бенфіку у 51 матчі в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 54 голи та у 21 грі залишив ворота на замку.
Раніше повідомляли про те, що Бенфіка хоче позбутись Анатолія Трубіна влітку цього року. Український голкіпер поступово втрачає місце в основі португальського клубу.