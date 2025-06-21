В Англії пояснили, чому Борнмут погодився на трансфер Забарного

Нещодавно ПСЖ та Борнмут уклали домовленість щодо трансферу Іллі Забарного. Клубам лишилося узгодити кілька деталей, тому українець дуже близький до переходу.

Колишній скаут Тоттенхема та Манчестер Юнайтед Мік Браун прокоментував трансфер Іллі Забарного в ПСЖ. Він розповів, чому Борнмут погодився на продаж українського захисника, пише 24 канал з посиланням на Football Insider.

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Чому Борнмут продасть Забарного

Скаут вважає, що "вишні" провели відмінний сезон, тому за провідними гравцями приходять інші клуби і це не дивно.

Забарний хоче приєднатися до ПСЖ, і він чітко дав це зрозуміти. Борнмут не хоче, аби у складі залишався гравець, який незадоволений, тому йому дадуть піти. ПСЖ все ще веде переговори про те, якою може бути кінцева ціна, але Борнмут прийме пропозицію, і я очікую, що Забарний перейде в ПСЖ,

– сказав Мік Браун.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут в усіх турнірах. За цей час він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що парижани вже намагалися підписати українського захисника. Взимку він відмовився від трансферу у ПСЖ через присутність російського голкіпера Матвія Сафонова.