Нового тренера Мудрика піймали на критиці Челсі: що він сказав про клуб 7 років тому

Призначення мало кому відомого Ліема Росеньйора головним тренером Челсі викликало подив у фанів лондонців. Виявилося, що сам британець колись точно спророкував ситуацію, у якій він опинився біля керма клубу.

У 2019 році, коли Росеньйор проводив лише перший сезону у статусі тренера, його запрошували працювати експертом на телебаченні. Про деякі свої слова в етері новий коуч Челсі, певно, вже пошкодував, пише 24 Канал.

Дивіться також Мудрик отримав нового тренера: Челсі обрав наставника після несподіваного звільнення Марески

Як Росеньйор критикував Челсі на телебаченні?

SkySports пригадали, як сім років тому під час одного з ток-шоу британець поспівчував тодішньому наставнику "синіх" Мауріціо Саррі, який опинився під тиском з боку керівництва.

Останнім часом історія клубу така: щойно справи йдуть не так, як хочуть боси, вони звільняють головного тренера. Звичайно, в таких умовах працювати важко. Потрібно, щоб настав час, коли вони скажуть: ось цей тренер з нами мінімум на два роки, бо ми хочемо побудувати проєкт,

– критично висловився Росеньйор.

Як відреагували на слова Росеньйора вболівальники?

У словах тодішнього телеексперта побачили певну пророчість: саме в умовах постійних тренерських перестановок та дивних забаганок власників йому і дісталося крісло головного тренера. А от популярному у вболівальників, але надто вірному власним ідеям Енцо Маресці вказали на двері.

Кого раніше тренував Росеньйор?

Тренерський профіль 41-річного британця на Transfermarkt не вражає: тимчасова робота на чолі скромного Дербі Каунті, потім 78 матчів зі ще одним клубом нижчих дивізіонів Англії Галл Сіті, і лише потім вихід на вищий рівень з французьким Страсбуром.

Проте Росеньйор мав у кого набратися досвіду: був асистентом в іменитого Філіпа Коку та легенди Ман Юнайтед Вейна Руна.

Ще один його козир – вміння працювати з дуже молодими гравцями. У Страсбурі він побудував наймолодшу команду всіх топ-5 ліг Європи за середнім віком – лише 22,6 роки.

Чи заграє Мудрик у Росеньйора?