Названо цінник на гравця збірної України, яким цікавляться гранди АПЛ
- Єгор Ярмолюк, гравець Брентфорда, цікавить Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і Челсі, які готові розглянути його трансфер.
- Брентфорд планує залишити Ярмолюка до літа наступного року, після чого розгляне пропозиції щодо його продажу та вже визначився з ціною за українця.
Єгор Ярмолюк вже третій сезон грає в Англійській Прем'єр-лізі. Він є стабільним гравцем основного складу Брентфорда й наразі має інтерес від більш іменитих клубів.
Тривалий час за прогресом українського півзахисника стежать Тоттенгем і Манчестер Юнайтед. Напередодні на гравця з'явився ще один претендент, повідомляє 24 Канал із посиланням на teamTALK.
Чи готовий Брентфорд відпустити Ярмолюка?
Конкуренцію фіналістам Ліги Європи-2024/2025 готовий скласти Челсі. "Сині" хочуть підсилити свій півзахист і звернули увагу на футболіста збірної України.
Брентфорд знає про інтерес до 21-річного гравця. Проте "бджоли" не хочуть продавати Єгора в зимове трансферне вікно та планують залишити його до наступного літа.
Тоді лондонський клуб буде готовий розглядати пропозиції щодо продажу свого гравця. Керівництво Брентфорда наразі оцінює Ярмолюка у 30 мільйонів фунтів стерлінгів і саме за цю суму він буде доступний для трансферу.
До слова. В нинішньому сезоні півзахисник збірної України провів дев'ять матчів на клубному рівні. У них він віддав одну результативну передачу, яка стала дебютною для Єгора в Англійській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк потрапив у заявку національної команди України, яку опублікувала УАФ, на матчі відбору до ЧС-2026. "Синьо-жовті" зіграють 10 та 13 жовтня проти Ісландії та Азербайджану відповідно.
Що відомо про кар'єру Ярмолюка?
- Є вихованцем Дніпра-1, де й розпочав професійну кар'єру.
- У 2022 році за півтора мільйона євро перейшов у Брентфорд, де перший сезон виступав за дубль лондонського клубу.
- У жовтні 2023 року дебютував у складі першої команди "бджіл" в матчі проти Бернлі. Всього провів за Брентфорд 75 поєдинків.
- З листопада 2024 року викликається у збірну України. За "синьо-жовтих" поки провів чотири матчі, результативними діями не відзначався.