Лідер збірної України забив гол в чемпіонаті Іспанії та увійшов у список топ-бомбардирів клубу

В чемпіонаті Іспанії 2025 – 2026 розпочався 33-й тур. На вівторок була винесена зустріч за участі Жирони.

Каталонський клуб приймав борця за путівку в Лігу чемпіонів Бетіс. Для українських фанатів Жирона викликає особливий інтерес, повідомляє 24 Канал.

Як Циганков забив за Жирону?

У складі команди Мічела виступає одразу троє українців – Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат. Проте на матч проти Бетіса зі старту з'явився лише вінгер.

Крапивцов є запасним воротарем команди, а Ванат зазнав травми та вилетів до завершення сезону. Зрештою відсутність земляків-партнері на полі не завадила Віктору відзначитись.

На 7-й хвилині Ечеверрі видав слаломний прохід, але його удар прийшовся у захисника Бетіса. М'яч відскочив до Циганкова, який в один дотик направив його у ворота гостей.

Зазначимо, що для Циганкова це вже 20-й гол за Жирону загалом. За цим показником вінгер увірвався у топ-10 бомбардирів команди, де вже є інший українець Артем Довбик.

Рейтинг найкращих бомбардирів в історії Жирони:

Крістіан Стуані – 145 Крістіан Порту – 38 Хандро Кастро – 37 Феліпе Санчон – 36 Фран Сандаса – 25 Артем Довбик – 24 Хав’єр Акунья – 21 Хайме Мата – 21 Борха Гарсія – 21 Віктор Циганков – 20 Роберто Перагон – 20

На жаль, втримати перевагу Жироні не вдалось. В середині першого тайму Рока відновив паритет, а після перерви Еззаальзулі та Унаї забили ще по одному м'ячу.

Гра йшла до нічиєї, але під завісу гри Рікельме все ж вирвав перемогу для Бетіса (2:3). Циганков же відіграв увесь матч та отримав від Sofascore другу найкращу оцінку в матчі (7,5).

