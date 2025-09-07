Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту Російські дрони пошкодили в Одесі Палац спорту: фото руйнувань
7 вересня, 08:45
2

Російські дрони пошкодили в Одесі Палац спорту: фото руйнувань

Сергій Шаховець
Основні тези
  • У ніч на 7 вересня Росія атакувала Одесу дронами, що спричинило суттєві руйнування в Палаці спорту.
  • Вибухи пошкодили вікна, двері та приміщення першого поверху Палацу спорту, а також вікна в сусідньому житловому будинку.
  • Це не перша атака на Палац спорту в Одесі; у 2024 році він вже зазнав руйнувань від ракетного удару.

У ніч на 7 вересня Росія атакувала Одесу та Одеський район. Внаслідок удару "Шахедами" суттєвих руйнувань зазнала будівля місцевого Палацу спорту.

Російські терористи продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру України. Від дронової атаки по Одесі у ніч на 7 вересня зазнав пошкоджень місцевий Палац спорту, пише 24 Канал з посиланням на Думская.

Читайте також Зеленський закликав президентку МОК не допускати росіян до Олімпіади-2026

Як росіяни пошкодили одеський Палац спорту?

Внаслідок вибухів повилітали вікна та двері у спортивній споруді. Суттєво постраждали приміщення на першому поверху Палацу спорту.

Від вибухової хвилі також вибито вікна у сусідньому житловому будинку. Для ліквідації наслідків атаки залучені всі служби міста.

Пошкодження одеського Палацу спорту / фото Думская

Зазначимо, що це не перша атака Росії по одеському Палацу спорту. У березні 2024 року внаслідок ракетного удару терористів в будівлі частково обвалилася стеля та було зруйновано понад 1200 квадратних метрів скління.

Які змагання проводяться в одеському Палаці спорту?

  • Одеський Палац спорту був побудований у грудні 1975 року.

  • Під час його діяльності було проведено понад 700 великих спортивних заходів.

  • На території Палацу розташовані тренажерний зал, зали фітнесу, аеробіки, зал східних єдиноборств, альпінізму, йоги.

  • На ковзанці Палацу спорту тренуються фігуристи та хокеїсти. У сезоні 2023/24 Палац спорту був домашньою ареною для херсонського хокейного клубу Дніпро.

Раніше повідомлялося, як чемпіонка Європи з пляжного волейболу Тетяна Лазаренко емоційно відреагувала на руйнування спортзалу Сумського державного університету, засудивши поведінку Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним.