Блогери з каналу "Кавуновий футбол" стали зірками соцмереж після чергового матчу збірної України. Хлопців прорекламував відомий комік і шоумен.

Збірна України з футболу відіграла четвертий матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва у важкому матчі переграла Азербайджан (2:1), повідомляє 24 Канал.

Кого прорекламував Дамницький?

Під час гри в соцмережах чимало блогерів проводили стріми та коментували матч Україна – Азербайджан онлайн. Однією з найбільш популярних була трансляція на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

Серед ведучих стріму був відомий комік Артем Дамницький. Під час трансляції шоумен вирішив прорекламувати іншу трансляцію, яку вели на каналі "Кавуновий футбол".

Його ведуть двоє молодих хлопців з Херсонщини. Артем побачив, що їх дивиться лише шестеро фанатів і вирішив прорекламувати стрімерів у своєму онлайні.

Як Дамницький потішив молодих блогерів: дивитися відео

Це мало свій ефект, адже на трансляцію "Кавунового футболу" завітали одразу кілька сотень глядачів. Реакція ведучих була дуже щирою та безцінною!

