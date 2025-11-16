Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться на у Варшаві на стадіоні клубу Легія. Початок вирішальної зустрічі – о 19:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Україна – Ісландія?

Гру розсудить бригада із Англії, яку очолить досвідчений Ентоні Тейлор. На бокових лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Сем Баррот, а за роботу системи VAR відповідатимуть Стюарт Аттуелл та Даррен Інгленд.

Україна та Ісландія всьоме зіграють між собою. Наразі статистика "синьо-жовтих" із цим суперником є доволі непоганою – 3 перемоги, 2 мирові та одна поразка (дані Transfermarkt). Те єдине фіаско українська збірна зазнала у вересні 2017-го у рамках групового раунду кваліфікації до ЧС сезону-2016/2017 (2:0).

Востаннє ці європейські збірні ділили одне футбольне поле 10 жовтня 2025 року у рамках цього розіграшу відбору на Мундіаль-2026. Команда Сергія Реброва доволі сенсаційно наколотила у ворота "вікінгів" на виїзді аж 5 голів. Натомість пропустила тричі. Вже після першого тайму рахунок у матчі був 1:3 на користь нашої національної команди. Голи у складі "синьо-жовтих" забивали Олексій Гуцуляк і Руслан Маліновський (дубль).

По перерві Україна та Ісландія забили ще по два голи кожна. Станом на 75-ту хвилину рахунок у матчі був рівний 3:3. Однак на цьому українські гравці не опустили руки, а продовжували атакувати. Активність принесла результат наприкінці зустрічі, коли Калюжний вивів Україну уперед 3:4, а ще через три хвилини Очеретько поставив маску крапку у поєдинку 3:5.

Відеоогляд першого матчу Ісландія – Україна

Прогноз букмекера (21+)

Україна – фаворит протистояння по лінії betking. Перемогу команди Реброва оцінюють в 1,71. Натомість на звитягу Ісландії дають аж коефіцієнт 5 рівно. Мирова, яка не влаштовує "синьо-жовтих", оцінена у 3,60. Коефіцієнт 2,10 стоїть на те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5.

Першими у матчі можуть відкрити рахунок номінальні господарі – 1,52. А от коефіцієнтом 2,90 оцінюють перший гол у матчі від ісландців. Якщо Україна виграє перший тайм, то вже може не відпустити переможний результат (Половина/Матч) – 2,42.

*Коефіцієнти подані станом на 18:30 14.11.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як команди зіграли у 5-му турі відбору?

Ісландія першою провела свій матч п'ятого туру відбору на ЧС-2026, який відбувся 13 листопада. "Вікінги" вже у першому таймі двічі засмутили голкіпера Азербайджану 0:2. Голи у складі ісландської команди забивали Гудмундссон та Інгасон.

У другому таймі команди видали "суху" гру, яка не втілилась у голи. Ісландія втримала переможний рахунок 0:2, здобувши дуже важливу перемогу у боротьбі за друге місце у квартеті D.

Азербайджан – Ісландія: дивіться відеоогляд гри

Україна ж у цей день гостювала на полі Франції. Сергій Ребров виставив на поєдинку доволі експериментальний склад, який точно здивував усіх фанів нашої збірної. Така ротація була вимушеною, адже аж 8 гравців України висіли на межі перебору жовтих карток, яке привело б до дискваліфікації на матч проти Ісландії (16 листопада).

У першому таймі "синьо-жовті" вистояли перед постійною навалою французів. Воротар "Ле Бле" Меньян взагалі не мав роботи, тому спокійно собі стежив за атакувальними діями своєї команди. Після відпочинку український "автобус" зламався після того, як дебютант збірної Михавко привіз пенальті у власні ворота. Мбаппе познущався із Трубіна, забивши паненкою.

Цей гол дав початок розгрому України. На 76-й Олісе подвоїв перевагу Франції, а наприкінці матчу Мбаппе та Екітіке довели рахунок до нищівного 4:0. Навіть проведені заміни та зміна схеми гри від Реброва не привела до якихось істотних змін для української збірної.

Відеоогляд матчу Франція – Україна

Яка ситуація у групі D?

Перемога над Азербайджаном підійняла Ісландію на друге місце у групі D, опустивши Україну на третю сходинку. Щоправда, в обидвох збірних по 7 балів, але в ісландської команди краща різниця забитих та пропущених голів (13:9). А от в України вісім забитих та одинадцять пропущених м'ячів.

Якщо Ісландію може задовольнити мирова, то Україні в очній битві потрібна лише перемога, аби вийти у плей-оф за ЧС-2026.

Франція ж вже достроково вийшла на Мундіаль, ставши недосяжною із 13 балами для суперників. Натомість Азербайджан із одним пунктом посідає останнє четверте місце.