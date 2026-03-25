Україна – Швеція: чи можна подивитись безкоштовно матч відбору на чемпіонат світу-2026

Футбольна збірна України кваліфікувалась у раунд плей-оф відбору на чемпіонат світу. Тепер для потрапляння на Мундіаль нашій команді необхідно виграти два матчі.

Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Із нею збірна України зіграє 26 березня у іспанській Валенсії.

Дивіться також Чвертьфіналісти Євро-2020: куди зникли зірки збірної України, які обігрували Швецію

Де дивитися матч безкоштовно?

Телеканал "MEGOGO Спорт" покаже трансляцію безкоштовно. Він буде доступний у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Де дивитися матч платно?

Також матч можна переглянути за передплатою на платформі MEGOGO у пакеті "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт".

Хоч поєдинок номінально є домашнім для України, через війну він пройде на стадіоні "Сьюдад де Валенсія" у Валенсії.

Початок матчу – о 21:45.

Що треба знати напередодні матчу з Швецією?