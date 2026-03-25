Україна – Швеція: чи можна подивитись безкоштовно матч відбору на чемпіонат світу-2026
- Україна зіграє з Швецією у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу 26 березня у Валенсії.
- Трансляцію матчу можна подивитися безкоштовно на каналі "MEGOGO Спорт" або платно через підписку на платформі MEGOGO.
Футбольна збірна України кваліфікувалась у раунд плей-оф відбору на чемпіонат світу. Тепер для потрапляння на Мундіаль нашій команді необхідно виграти два матчі.
Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Із нею збірна України зіграє 26 березня у іспанській Валенсії.
Де дивитися матч безкоштовно?
Телеканал "MEGOGO Спорт" покаже трансляцію безкоштовно. Він буде доступний у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Де дивитися матч платно?
Також матч можна переглянути за передплатою на платформі MEGOGO у пакеті "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт".
Хоч поєдинок номінально є домашнім для України, через війну він пройде на стадіоні "Сьюдад де Валенсія" у Валенсії.
Початок матчу – о 21:45.
Що треба знати напередодні матчу з Швецією?
- Збірна України готується до важливого півфінального матчу плей‑оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня у Валенсії.
- Українці фінішували другими у своїй відбірковій групі D (поступившись лише Франції), що дозволило їм пробитися до стикових поєдинків.
Швеція ж пройшла груповий етап у групі B, але посіла четверте місце, через що опинилася в плей‑оф через рейтинг Ліги націй, а не напряму.
Переможець пари Україна – Швеція зіграє 31 березня у фіналі плей‑оф за путівку на світову першість проти переможця пари Польща – Албанія.