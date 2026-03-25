Україна – Швеція: де дивитися матч відбору на чемпіонат світу-2026
- Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня о 21:45 у Валенсії та транслюватиметься на платформі MEGOGO і телеканалі MEGOGO Спорт.
- Якщо Україна переможе, 31 березня вона зіграє фінальний матч плей-оф за право виступити на чемпіонаті світу; в іншому випадку матч буде товариським.
У четвер, 26 березня, збірна України відіграє перший матч в рамках раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Від березневих матчів залежить, чи вийде команда Реброва на Мундіаль.
Україні вдалось кваліфікуватися у стикові матчі завдяки другому місцю у групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч Україна – Швеція?
Матч відбудеться 26 березня о 21:45 у Валенсії.
Зустріч транслюватиметься одразу на кількох платформах:
OTT-платформа MEGOGO (за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "Megopack"),
телеканал MEGOGO Спорт (безкоштовно у цифровій мережі Т2 та кабельних операторів).
Хто коментуватиме матч?
Мовлення з передматчевої студії розпочнеться о 20:20.
До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються Олександр Головко та Владислав Лупашко. На включенні з Валенсії працюватиме Олександра Кучеренко.
Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Олександр Новак.
Які можливі сценарії для збірної України?
- Якщо збірна України здобуде перемогу над Швецією, 31 березня вона зіграє фінальний матч плей-оф за право виступити на чемпіонаті світу. Суперником стане команда, що переможе у протистоянні Польща – Албанія. Для України це буде вже шоста спроба пройти на чемпіонат світу через плей-оф – до цього українцям жодного разу не вдавалося подолати цей бар'єр.
Якщо ж Україна не зможе потрапити у фінал, 31 березня команда все одно вийде на поле, але проти збірної, яка програє у парі Польща – Албанія. У такому випадку матч матиме товариський статус і не впливатиме на розподіл путівок на Мундіаль.