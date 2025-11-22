Відомий тренер оцінив шанси збірної України у відборі на ЧС-2026
- Збірна України не потрапила напряму на ЧС-2026, але матиме шанс кваліфікуватися через плей-оф, перша гра буде проти Швеції.
- Тренер Юрій Беньо вважає, що Україна має шанси, але зміни в тренерському штабі Швеції можуть ускладнити завдання.
Напередодні завершилася основна частина відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В ньому збірна України не змогла потрапити напряму до фінальної частини турніру, проте матиме можливість кваліфікуватися через раунд плей-оф.
Для цього "синьо-жовтим" треба буде здолати двох суперників, першим з яких стане Швеція. Своїми думками щодо цього протистояння поділився відомий український тренер Юрій Беньо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.
Що сказав Беньо про матч Україна – Швеція?
Спеціаліст оцінив перспективи підопічних Сергія Реброва в поєдинку проти скандинавської збірної. Він вважає, що шанси в України є, але зміна на тренерському містку шведів і велика пауза перед протистоянням можуть зіграти їм на користь.
У них був не дуже вдалий початковий цикл, але вони зараз поміняли тренера та мають 2 – 3 місяці. Якби ми зараз грали з ними, було б більше шансів, я вважаю. А так за той час, що пройде, все-таки новий штаб уже проаналізує, що їм вдалося, що не вдалося, десь перебудує, буде мати час підготуватися зовсім по-іншому,
– сказав фахівець.
Колишній футболіст львівських Карпат також відзначив дуже якісний склад збірної Швеції. Він підкреслив, що більшість їх футболістів грають в одних з найкращих команд Європи, тому Україні буде дуже нелегко та розповів, на що штабу Реброва треба звернути увагу в першу чергу.
"Тренерський штаб передусім буде відштовхуватися від тих гравців, які в нас на той момент будуть в обоймі. Ясно, що потрібно буде приділяти більшу увагу їхньому атакувальному потенціалу, тому що там гравці дуже високого рівня грають. У першу чергу нейтралізувати їх – це буде основне завдання. Буде необхідно, щоб ключові гравці збірної підійшли в оптимальних кондиціях, без травм. Тоді в нас, в принципі, шанси, я вважаю, рівні", – сказав Беньо.
Довідка. Збірна Швеції провалила відбір на чемпіонат світу посівши останнє місце у відбірковій групі B. Вона потрапила у плей-оф через Лігу націй.
Зазначимо, що раніше Ребров оцінив результат жеребкування для України. Він віддав належне шведам і заявив, що підготовка до матчу з ними вже розпочалася для його тренерського штабу.
Що відомо про відбір збірної України на ЧС-2026?
"Синьо-жовті" опинилися у групі D, де їхніми суперниками були Франція, Ісландія та Азербайджан.
Підопічні Реброва набрали десять очок, посівши друге місце, поступившись лише французам.
Завдяки цьому Україна зіграє у раунді плей-оф, де буде боротися за вихід на світову першість. Для цього їй треба буде здолати двох суперників.
Під час жеребкування було визначено, хто змагатиметься з "синьо-жовтими". У півфіналі суперником стане Швеція, а в потенційному фіналі – переможець пари Польща – Албанія. Матчі відбудуться 26 та 31 березня відповідно.