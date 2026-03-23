Епідемія травм в обох командах повністю перекроїла склади і зробила дуель ще менш передбачуваною. Матч Україна-Швеція розпочнеться 26 березня о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У яких складах збірні України і Швеції підходять до матчу?

Втрати України перед зустріччю зі Швецією справді неприємно вражають. Не допоможуть команді щонайменше восьмеро футболістів, які мали цілком реальну змогу опинитися у заявці:

півзахисник Руслан Маліновський (дискваліфікація)

захисник Юхим Конопля (дискваліфікація)

нападник Артем Добвик (травма)

півзахисник Олександр Зінченко (травма)

захисник Тарас Михавко (травма)

захисник Микола Матвієнко (травма)

захисник Арсеній Батагов (травма)

захисник Максим Таловеров (травма)

Це змусило Сергія Реброва шукати нові обличчя: до головної команди отримали виклики гравці, які не мають досвіду виступів у футболці з тризубом на найвищому рівні. Це нападник Динамо Матвій Пономаренко, а також Едуард Сарапій та Борис Крушинський з Полісся.

На щастя для нас, у Швеції проблем зі складом теж вистачає. Двоє зіркових гравців атакувальної лінії "тре крунур" – Александр Ісак та Деяк Кулусевскі – не встигли відновитися від травм. Також справжня біда сталася у воротарській лінії: одразу троє кіперів теж опинилися поза заявкою, а саме Віктор Йоганссон, Робін Ульсен та Якоб Відель.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч плей-оф відбору на чемпіонат світу Україна – Швеція. Україна – 2.75, нічия – 3.50, Швеція – 2.42. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2.10, перший гол Швеції – 1.90, обидві заб'ють – 1.90.

*Коефіцієнти подані станом на 16:00 22.03.2026

Яка історія протистоянь України і Швеції?

Шведська команда абсолютно унікальна для збірної України, адже наші офіційні зустрічі відбувалися виключно у фінальній стадії чемпіонатів Європи.

Спершу у 2012 році на переповненому Олімпійському у першому матчі домашнього Євро підопічні Олега Блохіна не лише відігралися, але й вирвали блискучу перемогу після голу Златана Ібрагімовича зусиллями Андрія Шевченка. Той дубль найкращого футболіста в історії незалежної України неможливо забути.

А у 2021 році на перенесеному через ковід Євро-2020 ми зустрілися зі Швецією в 1/8 фіналу у Глазго. Андрій Шевченко вже був на тренерському місці, а за збірну забивали Олександр Зінченко і Артем Довбик. Гол форварда за лічені секунди до кінця овертайму тоді приніс нам найкраще досягнення в історії команди на європейських першостях – чвертьфінал.

Ще тричі Україна та Швеція зустрічалися у форматі контрольних матчів. У 2008 році сильнішими будь українці – єдиний гол прекрасним дальнім ударом забив Сергій Назаренко. Друга товариська гра була на турнірі на Кіпрі, і там знову перевага була на боці України у серії пенальті. В основний час забивав Марко Девич.

І лише у 2011 році шведам єдиний раз вдалося засмутити "синьо-жовтих". Цей матч відбувався у Харкові, а єдиний гол за "тре крунур" забив Хюсен.

Як Україна грала в плей-оф відбору на чемпіонати світу?

У старому форматі, який передбачав протистояння з однією командою вдома і на виїзді, збірна України ніколи не вигравала плей-оф відбору на Мундіаль. Перед чемпіонатом 1998 року ми поступилися Хорватії, чотири роки потому – Німеччині, перед ЧС-2010 програли Греції, перед Мундіалем у Бразилії 2014 року – Франції.

Коли ж плей-оф почав складатися з умовних півфіналу і фіналу, то принаймні першу стадію збірна України подолала успішно.

Це було у 2022 році, а той матч із Шотландією увійде в історію як перший, який Україна провела після початку повномасштабного вторгнення росіян. Голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук і Артем Довбик, підсумковий рахунок 3:1.

На жаль, після цього на Мунідаль "синьо-жовті" так і не поїхали: поразка від Вельсу через прикрий автогол Ярмоленка не пустила нас на турнір в Катарі.