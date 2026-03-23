Епідемія травм в обох командах повністю перекроїла склади і зробила дуель ще менш передбачуваною. Матч Україна-Швеція розпочнеться 26 березня о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Асистував Мессі, заробив у Саудівській Аравії: куди зникли гравці збірної України на Євро-2020
У яких складах збірні України і Швеції підходять до матчу?
Втрати України перед зустріччю зі Швецією справді неприємно вражають. Не допоможуть команді щонайменше восьмеро футболістів, які мали цілком реальну змогу опинитися у заявці:
- півзахисник Руслан Маліновський (дискваліфікація)
- захисник Юхим Конопля (дискваліфікація)
- нападник Артем Добвик (травма)
- півзахисник Олександр Зінченко (травма)
- захисник Тарас Михавко (травма)
- захисник Микола Матвієнко (травма)
- захисник Арсеній Батагов (травма)
- захисник Максим Таловеров (травма)
Це змусило Сергія Реброва шукати нові обличчя: до головної команди отримали виклики гравці, які не мають досвіду виступів у футболці з тризубом на найвищому рівні. Це нападник Динамо Матвій Пономаренко, а також Едуард Сарапій та Борис Крушинський з Полісся.
На щастя для нас, у Швеції проблем зі складом теж вистачає. Двоє зіркових гравців атакувальної лінії "тре крунур" – Александр Ісак та Деяк Кулусевскі – не встигли відновитися від травм. Також справжня біда сталася у воротарській лінії: одразу троє кіперів теж опинилися поза заявкою, а саме Віктор Йоганссон, Робін Ульсен та Якоб Відель.
Прогноз букмекера
На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч плей-оф відбору на чемпіонат світу Україна – Швеція. Україна – 2.75, нічия – 3.50, Швеція – 2.42. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2.10, перший гол Швеції – 1.90, обидві заб'ють – 1.90.
*Коефіцієнти подані станом на 16:00 22.03.2026
Яка історія протистоянь України і Швеції?
Шведська команда абсолютно унікальна для збірної України, адже наші офіційні зустрічі відбувалися виключно у фінальній стадії чемпіонатів Європи.
Спершу у 2012 році на переповненому Олімпійському у першому матчі домашнього Євро підопічні Олега Блохіна не лише відігралися, але й вирвали блискучу перемогу після голу Златана Ібрагімовича зусиллями Андрія Шевченка. Той дубль найкращого футболіста в історії незалежної України неможливо забути.
А у 2021 році на перенесеному через ковід Євро-2020 ми зустрілися зі Швецією в 1/8 фіналу у Глазго. Андрій Шевченко вже був на тренерському місці, а за збірну забивали Олександр Зінченко і Артем Довбик. Гол форварда за лічені секунди до кінця овертайму тоді приніс нам найкраще досягнення в історії команди на європейських першостях – чвертьфінал.
Ще тричі Україна та Швеція зустрічалися у форматі контрольних матчів. У 2008 році сильнішими будь українці – єдиний гол прекрасним дальнім ударом забив Сергій Назаренко. Друга товариська гра була на турнірі на Кіпрі, і там знову перевага була на боці України у серії пенальті. В основний час забивав Марко Девич.
І лише у 2011 році шведам єдиний раз вдалося засмутити "синьо-жовтих". Цей матч відбувався у Харкові, а єдиний гол за "тре крунур" забив Хюсен.
Як Україна грала в плей-оф відбору на чемпіонати світу?
У старому форматі, який передбачав протистояння з однією командою вдома і на виїзді, збірна України ніколи не вигравала плей-оф відбору на Мундіаль. Перед чемпіонатом 1998 року ми поступилися Хорватії, чотири роки потому – Німеччині, перед ЧС-2010 програли Греції, перед Мундіалем у Бразилії 2014 року – Франції.
Коли ж плей-оф почав складатися з умовних півфіналу і фіналу, то принаймні першу стадію збірна України подолала успішно.
Це було у 2022 році, а той матч із Шотландією увійде в історію як перший, який Україна провела після початку повномасштабного вторгнення росіян. Голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук і Артем Довбик, підсумковий рахунок 3:1.
На жаль, після цього на Мунідаль "синьо-жовті" так і не поїхали: поразка від Вельсу через прикрий автогол Ярмоленка не пустила нас на турнір в Катарі.