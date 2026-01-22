Гра відбудеться в Каунасі на "Арені Жальгіріс". Вона розпочнеться о 17:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Росіяни вбили українського футзаліста Едуарда Петрика

Що відомо про майбутнє протистояння?

Для збірної Вірменії це буде дебютне Євро в історії. У кваліфікації вони посіли перше місце у своїй відбірковій групі, випередивши Казахстан, Данію та Албанію.

Підопічні ж Олександра Косенка підходять до турніру у статусі одного з головних фаворитів. "Синьо-жовті" на минулому чемпіонаті Європи дійшли до півфіналу, проте, на жаль, не змогли здобути медалі.

Після цього у 2024 році наша національна команда феєрично виступила на чемпіонаті світу. Україна посіла третє місце, розгромивши в матчі за "бронзу" Францію з рахунком 7:1.

У відборі на Євро-2026 українська збірна також не мала жодних проблем. Вона виграла всі шість поєдинків у своєму квартеті, де були Німеччина, Румунія та Кіпр, з загальним рахунком 37:5.

До заявки збірної України увійшло 14 футзалістів, зокрема, шість легіонерів – найбільше представництво серед закордонних клубів має польський Євробус. На жаль, перед початком Євро в нашої команди є суттєві кадрові втрати.

Зокрема, Ростислав Семенченко не зможе зіграти, адже він на початку січня був прооперований. Водночас повернувся до складу Петро Шотурма, який відновлювався після складної травми.

Зазначимо, що раніше Україна та Вірменія не грала між собою. У групі з ними також зіграють Литва та Чехія.

Прогноз букмекера

Україна є великим фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу "синьо-жовтих" дають коефіцієнт 1,26. Шанси Вірменії оцінюють у 6,66, ідентично, як і нічийний результат. На думку букмекерів, підопічні Косенка мають впевнено переграти суперників. На фору -2,5 виставлений коефіцієнт 1,71, тоді як на +2,5 для вірменської збірної – 2,00. Коефіцієнт на те, що першими заб'ють українці, дорівнює 1,36, а що Вірменія – 2,85.

*Коефіцієнти подані станом на 15:30 21.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як грали Україна та Вірменія в останніх матчах?