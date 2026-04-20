Команда Арди Турана вже змогла дійти до півфіналу третього за рангом єврокубку. Там суперником донеччан буде англійський Крістал Пелес, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар йшов до півфіналу?

Цікаво, але "орли" стануть першим суперником з топ-ліги для Шахтаря цього сезону. "Гірники" віже відіграли 18 матчів, але завжди бились із командами не з країн топ-5.

Шахтар стартував у Лізі Європи, де у кваліфікації подолав фінськи Ільвес та турецький Бешикташ. Продовжити свій шлях у цьому турнірі завадив виліт від Панатінаїкоса по пенальті.

Зрештою "гірники" опустились в Лігу конференцій, де виглядали переконливо на фоні слабших за рівнем команд. У кваліфікації Шахтар пройшов Серветт.

В основній стадії донеччани виграли 4 з шести матчів та посіли шосте місце у загальній таблиці. Завдяки цьому підопічні Турана напряму потрапили в 1/8 фіналу.

У плей-оф представник України мав певні проблеми із Лехом (3:1, 1:2), але після цього ефектно пройшов нідерландський АЗ. У першій грі донеччани виграли 3:0, а на виїзді розписали результативну нічию (2:2).

Що із себе представляє Крістал Пелес?

Тепер же на "гірників" чекає найскладніший опонент в цьому турнірі. Хоча зірок з неба Крістал Пелес не хапає. В основній стадії ЛК лондонці були лише 10-ими, в тому числі завдяки перемозі над Динамо (2:0).

У плей-оф же підопічні Гласнера пройшли скромні Зріньскі та АЕК Ларнака, а також кризову Фіорентину. Причому в кожній з двоматчевих дуелей Крістал Пелес мав осічки.

Тим не менш, саме англійців вважають головним претендентом на трофей. Кадровий підбір у команди солідний, а перемога в Лізі конференцій дасть можливість потрапити в єврокубки на наступний сезон.

Через чемпіонат лондонці цього зробити не зможуть, адже посідають лише 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Перший півфінальний матч Ліги конференцій відбудеться 30 квітня у Кракові, тоді як друга гра – 7 травня у Лондоні.