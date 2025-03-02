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Sport News 24 Футбол Осічка Динамо, гучний успіх Шахтаря та провал Кривбасу: підсумки 19 туру та турнірна таблиця УПЛ
2 березня, 22:37
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Осічка Динамо, гучний успіх Шахтаря та провал Кривбасу: підсумки 19 туру та турнірна таблиця УПЛ

Анатолій Дерека

Черговий тур чемпіонату України загострив інтригу як в боротьбі за чемпіонство, так і єврокубки. Поки Кривбас та Рух розчаровують, їхні конкуренти користуються цим та нав'язують боротьбу.

В чемпіонаті України з футболу відіграли вже другий тур у 2025 році. Одна із зустрічей Інгулець – Кривбас ледь не була зірвана через повітряну тривогу у Кривому Розі, але все ж була дограна на наступний день, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо несподівано втратило очки, зігравши внічию з середняком УПЛ

Знизилась результативність

У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник навіть для нашого чемпіонату, причому лише в одній грі була нульова нічия. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Оболонь – Полісся 0:0

Ворскла – Динамо 1:1

Карпати – ЛНЗ 1:0

Чорноморець – Лівий Берег 0:1

Шахтар – Олександрія 3:0

Інгулець – Кривбас 2:0

Зоря – Рух 2:0

Верес – Колос 2:1

Основні моменти 19 туру

Київське Динамо вперше у 2025 році втратило очки. У номінально виїзному матчі проти Ворскли команда Олександра Шовковського не втримала перемогу та розписала нічию 1:1.

Це дозволило "біло-синім" відірватися від Олександрії, але підпустили до себе Шахтар. "Гірники" дотисли "аграріїв" та навіть довели рахунок до розгромного (3:0).

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Кривбас же зазнав другої невдачі поспіль (0:2 від Інгульця), що загострило інтригу в битві за єврокубкові місця. Полісся наздогнало криворіжців, а Карпати, Верес та Зоря скоротили відставання. 

Інгулець же завдяки перемозі підтягнувся до Чорноморця, який поступився вдома Лівому Берегу. Завдяки цьому кияни залишили зону перехідних матчів.

У свою чергу повернулась туди Оболонь, хоча сварити команду Шищенка за нічию з Поліссям навряд чи варто. Продовжує падіння Рух, який зазнав третьої поразки поспіль в УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47
2 Олександрія 19 12 5 2 28-16 41
3 Шахтар 18 12 3 3 45-15 39
4 Кривбас 19 9 4 5 22-18 31
5 Полісся 19 8 7 4 25-16 31
6 Карпати 19 8 3 8 23-23 27
7 Верес 19 6 7 6 22-25 25
8 Зоря 18 8 1 9 21-22 25
9 Рух 19 5 8 6 21-17 23
10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22
11 Лівий Берег 19 5 4 10 10-21 19
12 Колос 19 3 9 7 13-16 18
13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18
14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17
15 Чорноморець 19 4 3 12 13-27 15
16 Інгулець 18 2 6 10 14-32 12

Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 11
  2. Георгій Судаков (Шахтар) – 10
  3. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9
  4. Артем Бондаренко (Шахтар) – 8
  5. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8
  6. Олександр Філіппов (Олександрія) – 8
  7. Олександр Назаренко (Полісся) – 7
  8. Амбросій Чачуа (Карпати) – 6
  9. Ігор Краснопір (Карпати) – 6

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Розклад 20 туру чемпіонату України

  • 6 березня (четвер), 13:00. Ворскла – Карпати
  • 6 березня (четвер), 13:00. Полісся – Чорноморець
  • 6 березня (четвер), 15:30. ЛНЗ – Динамо
  • 6 березня (четвер), 18:00. Шахтар – Кривбас
  • 7 березня (п'ятниця), 13:00. Лівий Берег – Верес
  • 7 березня (п'ятниця), 15:30. Колос – Олександрія
  • 7 березня (п'ятниця), 18:00. Зоря – Оболонь
  • 8 березня (субота), 15:30. Інгулець – Рух