Осічка Динамо, гучний успіх Шахтаря та провал Кривбасу: підсумки 19 туру та турнірна таблиця УПЛ

Черговий тур чемпіонату України загострив інтригу як в боротьбі за чемпіонство, так і єврокубки. Поки Кривбас та Рух розчаровують, їхні конкуренти користуються цим та нав'язують боротьбу.

В чемпіонаті України з футболу відіграли вже другий тур у 2025 році. Одна із зустрічей Інгулець – Кривбас ледь не була зірвана через повітряну тривогу у Кривому Розі, але все ж була дограна на наступний день, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо несподівано втратило очки, зігравши внічию з середняком УПЛ

Знизилась результативність

У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник навіть для нашого чемпіонату, причому лише в одній грі була нульова нічия. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Оболонь – Полісся 0:0

Ворскла – Динамо 1:1

Карпати – ЛНЗ 1:0

Чорноморець – Лівий Берег 0:1

Шахтар – Олександрія 3:0

Інгулець – Кривбас 2:0

Зоря – Рух 2:0

Верес – Колос 2:1

Основні моменти 19 туру

Київське Динамо вперше у 2025 році втратило очки. У номінально виїзному матчі проти Ворскли команда Олександра Шовковського не втримала перемогу та розписала нічию 1:1.

Це дозволило "біло-синім" відірватися від Олександрії, але підпустили до себе Шахтар. "Гірники" дотисли "аграріїв" та навіть довели рахунок до розгромного (3:0).

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Кривбас же зазнав другої невдачі поспіль (0:2 від Інгульця), що загострило інтригу в битві за єврокубкові місця. Полісся наздогнало криворіжців, а Карпати, Верес та Зоря скоротили відставання.

Інгулець же завдяки перемозі підтягнувся до Чорноморця, який поступився вдома Лівому Берегу. Завдяки цьому кияни залишили зону перехідних матчів.

У свою чергу повернулась туди Оболонь, хоча сварити команду Шищенка за нічию з Поліссям навряд чи варто. Продовжує падіння Рух, який зазнав третьої поразки поспіль в УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 Олександрія 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтар 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбас 19 9 4 5 22-18 31 5 Полісся 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпати 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Зоря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Лівий Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Чорноморець 19 4 3 12 13-27 15 16 Інгулець 18 2 6 10 14-32 12

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Георгій Судаков (Шахтар) – 10 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9 Артем Бондаренко (Шахтар) – 8 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8 Олександр Філіппов (Олександрія) – 8 Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Амбросій Чачуа (Карпати) – 6 Ігор Краснопір (Карпати) – 6

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