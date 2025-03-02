Осічка Динамо, гучний успіх Шахтаря та провал Кривбасу: підсумки 19 туру та турнірна таблиця УПЛ
Черговий тур чемпіонату України загострив інтригу як в боротьбі за чемпіонство, так і єврокубки. Поки Кривбас та Рух розчаровують, їхні конкуренти користуються цим та нав'язують боротьбу.
В чемпіонаті України з футболу відіграли вже другий тур у 2025 році. Одна із зустрічей Інгулець – Кривбас ледь не була зірвана через повітряну тривогу у Кривому Розі, але все ж була дограна на наступний день, повідомляє 24 Канал.
До теми Динамо несподівано втратило очки, зігравши внічию з середняком УПЛ
Знизилась результативність
У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник навіть для нашого чемпіонату, причому лише в одній грі була нульова нічия. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:
Оболонь – Полісся 0:0
Ворскла – Динамо 1:1
Карпати – ЛНЗ 1:0
Чорноморець – Лівий Берег 0:1
Шахтар – Олександрія 3:0
Інгулець – Кривбас 2:0
Зоря – Рух 2:0
Верес – Колос 2:1
Основні моменти 19 туру
Київське Динамо вперше у 2025 році втратило очки. У номінально виїзному матчі проти Ворскли команда Олександра Шовковського не втримала перемогу та розписала нічию 1:1.
Це дозволило "біло-синім" відірватися від Олександрії, але підпустили до себе Шахтар. "Гірники" дотисли "аграріїв" та навіть довели рахунок до розгромного (3:0).
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Кривбас же зазнав другої невдачі поспіль (0:2 від Інгульця), що загострило інтригу в битві за єврокубкові місця. Полісся наздогнало криворіжців, а Карпати, Верес та Зоря скоротили відставання.
Інгулець же завдяки перемозі підтягнувся до Чорноморця, який поступився вдома Лівому Берегу. Завдяки цьому кияни залишили зону перехідних матчів.
У свою чергу повернулась туди Оболонь, хоча сварити команду Шищенка за нічию з Поліссям навряд чи варто. Продовжує падіння Рух, який зазнав третьої поразки поспіль в УПЛ.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|Олександрія
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтар
|18
|12
|3
|3
|45-15
|39
|4
|Кривбас
|19
|9
|4
|5
|22-18
|31
|5
|Полісся
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|Карпати
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Зоря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|11
|Лівий Берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колос
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|Чорноморець
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|Інгулець
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Георгій Судаков (Шахтар) – 10
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 8
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 8
- Олександр Назаренко (Полісся) – 7
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 6
- Ігор Краснопір (Карпати) – 6
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Розклад 20 туру чемпіонату України
- 6 березня (четвер), 13:00. Ворскла – Карпати
- 6 березня (четвер), 13:00. Полісся – Чорноморець
- 6 березня (четвер), 15:30. ЛНЗ – Динамо
- 6 березня (четвер), 18:00. Шахтар – Кривбас
- 7 березня (п'ятниця), 13:00. Лівий Берег – Верес
- 7 березня (п'ятниця), 15:30. Колос – Олександрія
- 7 березня (п'ятниця), 18:00. Зоря – Оболонь
- 8 березня (субота), 15:30. Інгулець – Рух