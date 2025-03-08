Осічки Шахтаря та Карпат, важка перемога Динамо: підсумки 20 туру та турнірна таблиця УПЛ

Після 20 туру чемпіонська інтрига ще більше зменшилась, адже фортуна повернулась обличчям до Динамо. А ось бій за путівку в Лігу конференцій обіцяє бути гарячим.

Чемпіонат України з футболу перетнув позначку у дві третини сезону. Матчі 20 туру почались здебільшого відбулись у четвер-п'ятницю через зміщення наступного туру, повідомляє 24 Канал.

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Знизилась результативність

У восьми іграх туру команди оформили всього 16 голів, тобто в середньому по 2 м'яча за матч. Це низький показник для нашого чемпіонату, хоча лише в одній грі була нульова нічия. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Полісся – Чорноморець 3:1

Ворскла – Карпати 0:0

ЛНЗ – Динамо 1:2

Шахтар – Кривбас 1:1

Лівий Берег – Верес 2:0

Колос – Олександрія 0:1

Зоря – Оболонь 2:1

Інгулець – Рух 0:1

Основні моменти 20 туру

Якщо минулого туру київське Динамо втратило очки, то цього оступився вже Шахтар. Команда Маріно Пушича показала невиразну гру проти Кривбасу, з яким розписала нічию 1:1.

Кияни також були близькі до втрати очок в Черкасах, але автогол Путрі став посмішкою фортуни для "біло-синіх". Як підсумок, Динамо повернуло десятиочкову перевагу над Шахтарем та знову змусило говорити про себе як про явного фаворита на чемпіонство.

Олександрія також присутня в гонці. Команда Ротаня мінімально здолала Колос та зберегла відставання у шість очок. А ось боротьба за четверте єврокубкове місце лише загострюється.

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На четверте місце вибралось Полісся після перемоги над Чорноморцем та осічки Кривбаса. Також неподалік знаходяться Зоря і Карпати, хоча львів'яни не змогли взяти три очки на полі Ворскли.

Самі полтавці продовжують розчаровувати. Підопічні Максимова вже шість матчів без перемог та на 14-му місці. А ось Лівий Берег навпаки віддаляється від зони перехідних зустрічей завдяки двом перемогам в останніх іграх..

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 Олександрія 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтар 19 12 4 3 46-16 40 4 Полісся 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбас 19 9 5 5 23-19 32 6 Зоря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпати 20 8 4 8 23-23 28 8 Рух 20 6 8 6 22-17 26 9 Верес 20 6 7 7 22-27 25 10 Лівий Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Чорноморець 20 4 3 13 14-30 15 16 Інгулець 19 2 6 11 14-33 12

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Георгій Судаков (Шахтар) – 10 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 10 Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8 Олександр Філіппов (Олександрія) – 8 Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Петар Мічин (Зоря) – 7 Амбросій Чачуа (Карпати) – 6 Ігор Краснопір (Карпати) – 6

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