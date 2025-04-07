Успіх Динамо в дербі, перемоги Шахтаря та Олександрії: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ
Черговий тур чемпіонату України знову видався не надто результативним. Команди забивали менше двох м'ячів за матч та не відзначились сенсаціями.
Чемпіонат України 2024-2025 з футболу продовжує наближатися до свого завершення. 23 тур УПЛ розтягнувся на чотири ігрові дні, повідомляє 24 Канал.
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Низька результативність
У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник, при цьому лише у двох іграх забили обидві команди. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:
Інгулець – Оболонь 0:1
Ворскла – Зоря 1:2
Чорноморець – ЛНЗ 1:0
Олександрія – Кривбас 1:0
Динамо – Лівий Берег 2:0
Шахтар – Верес 3:0
Колос – Рух 0:1
Полісся – Карпати 1:1
Основні моменти 23 туру
Гучних сенсацій звітний тур не приніс. Трійка лідерів всуху виграли свої матчі та зберегли гандикап один між одним. Динамо легко впоралось із Лівим Берегом, а Шахтар розгромив Верес.
Трохи важче далась перемога Олександрії, яка змогла зламати захист Кривбасу лише завдяки голу Безерри. Були близькими до перемоги Карпати, що дало б їм змогу наблизитись до Полісся.
Втім в очному матчі житомирці вирвали нічию завдяки пізньому голу Гуцуляка з пенальті. Також в гонці за місцем у єврокубках залишається Зоря, яка впоралась на виїзді із Ворсклою.
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Внизу турнірної таблиці варто відзначити перемогу Чорноморця над ЛНЗ. Одеська команда піднялась з останнього місця, проте залишається у зоні прямого вильоту.
Важливу перемогу здобула Оболонь, яка в лобовій зустрічі перемогла Інгулець та наблизилась до рятівної зони. Колос випереджає "броварів" лише за додатковими показниками. До слова, ковалівці програли п'ятий зі своїх шести матчів у 2025 році.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|Олександрія
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтар
|22
|14
|5
|3
|51-16
|47
|4
|Полісся
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбас
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Карпати
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Зоря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|23
|7
|8
|8
|23-20
|29
|10
|ЛНЗ
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|Лівий Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колос
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Чорноморець
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Інгулець
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Георгій Судаков (Шахтар) – 11
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 10
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 9
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 9
- Петар Мічин (Зоря) – 8
- Олександр Назаренко (Полісся) – 7
- Бруніньо (Карпати) – 7
- Пилип Будківський (Зоря) – 7
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 7
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Розклад 24 туру чемпіонату України
- 11 квітня (п'ятниця), 15:30. ЛНЗ – Шахтар
- 12 квітня (субота), 13:00. Кривбас – Динамо
- 12 квітня (субота), 15:30. Рух – Олександрія
- 12 квітня (субота), 18:00. Оболонь – Чорноморець
- 13 квітня (неділя), 13:00. Ворскла – Полісся
- 13 квітня (неділя), 15:30. Лівий Берег – Колос
- 13 квітня (неділя), 18:00. Зоря – Верес
- 14 квітня (понеділок), 13:00. Інгулець – Карпати