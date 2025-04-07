Успіх Динамо в дербі, перемоги Шахтаря та Олександрії: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ

Черговий тур чемпіонату України знову видався не надто результативним. Команди забивали менше двох м'ячів за матч та не відзначились сенсаціями.

Чемпіонат України 2024-2025 з футболу продовжує наближатися до свого завершення. 23 тур УПЛ розтягнувся на чотири ігрові дні, повідомляє 24 Канал.

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Низька результативність

У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник, при цьому лише у двох іграх забили обидві команди. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Інгулець – Оболонь 0:1

Ворскла – Зоря 1:2

Чорноморець – ЛНЗ 1:0

Олександрія – Кривбас 1:0

Динамо – Лівий Берег 2:0

Шахтар – Верес 3:0

Колос – Рух 0:1

Полісся – Карпати 1:1

Основні моменти 23 туру

Гучних сенсацій звітний тур не приніс. Трійка лідерів всуху виграли свої матчі та зберегли гандикап один між одним. Динамо легко впоралось із Лівим Берегом, а Шахтар розгромив Верес.

Трохи важче далась перемога Олександрії, яка змогла зламати захист Кривбасу лише завдяки голу Безерри. Були близькими до перемоги Карпати, що дало б їм змогу наблизитись до Полісся.

Втім в очному матчі житомирці вирвали нічию завдяки пізньому голу Гуцуляка з пенальті. Також в гонці за місцем у єврокубках залишається Зоря, яка впоралась на виїзді із Ворсклою.

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Внизу турнірної таблиці варто відзначити перемогу Чорноморця над ЛНЗ. Одеська команда піднялась з останнього місця, проте залишається у зоні прямого вильоту.

Важливу перемогу здобула Оболонь, яка в лобовій зустрічі перемогла Інгулець та наблизилась до рятівної зони. Колос випереджає "броварів" лише за додатковими показниками. До слова, ковалівці програли п'ятий зі своїх шести матчів у 2025 році.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 Олександрія 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтар 22 14 5 3 51-16 47 4 Полісся 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбас 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпати 23 9 6 8 28-24 33 7 Зоря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Лівий Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Чорноморець 23 5 3 15 15-35 18 16 Інгулець 22 3 7 12 15-34 16

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Георгій Судаков (Шахтар) – 11 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11 Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 9 Петар Мічин (Зоря) – 8 Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Бруніньо (Карпати) – 7 Пилип Будківський (Зоря) – 7 Амбросій Чачуа (Карпати) – 7

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Розклад 24 туру чемпіонату України