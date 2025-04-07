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Sport News 24 Футбол Успіх Динамо в дербі, перемоги Шахтаря та Олександрії: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ
7 квітня, 21:39
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Успіх Динамо в дербі, перемоги Шахтаря та Олександрії: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ

Анатолій Дерека

Черговий тур чемпіонату України знову видався не надто результативним. Команди забивали менше двох м'ячів за матч та не відзначились сенсаціями.

Чемпіонат України 2024-2025 з футболу продовжує наближатися до свого завершення. 23 тур УПЛ розтягнувся на чотири ігрові дні, повідомляє 24 Канал.

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Низька результативність

У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник, при цьому лише у двох іграх забили обидві команди. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Інгулець – Оболонь 0:1

Ворскла – Зоря 1:2

Чорноморець – ЛНЗ 1:0

Олександрія – Кривбас 1:0

Динамо – Лівий Берег 2:0

Шахтар – Верес 3:0

Колос – Рух 0:1

Полісся – Карпати 1:1

Основні моменти 23 туру

Гучних сенсацій звітний тур не приніс. Трійка лідерів всуху виграли свої матчі та зберегли гандикап один між одним. Динамо легко впоралось із Лівим Берегом, а Шахтар розгромив Верес.

Трохи важче далась перемога Олександрії, яка змогла зламати захист Кривбасу лише завдяки голу Безерри. Були близькими до перемоги Карпати, що дало б їм змогу наблизитись до Полісся.

Втім в очному матчі житомирці вирвали нічию завдяки пізньому голу Гуцуляка з пенальті. Також в гонці за місцем у єврокубках залишається Зоря, яка впоралась на виїзді із Ворсклою.

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Внизу турнірної таблиці варто відзначити перемогу Чорноморця над ЛНЗ. Одеська команда піднялась з останнього місця, проте залишається у зоні прямого вильоту.

Важливу перемогу здобула Оболонь, яка в лобовій зустрічі перемогла Інгулець та наблизилась до рятівної зони. Колос випереджає "броварів" лише за додатковими показниками. До слова, ковалівці програли п'ятий зі своїх шести матчів у 2025 році.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57
2 Олександрія 23 16 5 2 35-16 53
3 Шахтар 22 14 5 3 51-16 47
4 Полісся 23 10 8 5 31-23 38
5 Кривбас 21 10 5 6 24-20 35
6 Карпати 23 9 6 8 28-24 33
7 Зоря 22 10 2 10 27-29 32
8 Верес 23 7 8 8 27-31 29
9 Рух 23 7 8 8 23-20 29
10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25
11 Лівий Берег 22 6 4 12 12-24 22
12 Колос 23 4 9 10 16-20 21
13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21
14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21
15 Чорноморець 23 5 3 15 15-35 18
16 Інгулець 22 3 7 12 15-34 16

Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 13
  2. Георгій Судаков (Шахтар) – 11
  3. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11
  4. Олександр Філіппов (Олександрія) – 10
  5. Артем Бондаренко (Шахтар) – 9
  6. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 9
  7. Петар Мічин (Зоря) – 8
  8. Олександр Назаренко (Полісся) – 7
  9. Бруніньо (Карпати) – 7
  10. Пилип Будківський (Зоря) – 7
  11. Амбросій Чачуа (Карпати) – 7

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Розклад 24 туру чемпіонату України

  • 11 квітня (п'ятниця), 15:30. ЛНЗ – Шахтар
  • 12 квітня (субота), 13:00. Кривбас – Динамо
  • 12 квітня (субота), 15:30. Рух – Олександрія
  • 12 квітня (субота), 18:00. Оболонь – Чорноморець
  • 13 квітня (неділя), 13:00. Ворскла – Полісся
  • 13 квітня (неділя), 15:30. Лівий Берег – Колос
  • 13 квітня (неділя), 18:00. Зоря – Верес
  • 14 квітня (понеділок), 13:00. Інгулець – Карпати