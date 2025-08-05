Олександр Красюк несподівано розірвав співпрацю із Олександром Усиком. Він вважав, що українець може поступитися Дюбуа та втратити усі титули.

В середині липня Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу. Колишній промоутер боксера Олександр Красюк висловився про останню перемогу українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Boxing News.

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Чого очікував Красюк?

19 липня Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа у 5-му раунді. Але напередодні цього бою Усик несподівано припинив співпрацю із Красюком. Сам Олександр потім висловився про причини прощання із Усиком.

Крім того, промоутер вважав, що Усик може програти бій Дюбуа. Красюк також розповів, як і де він дивився бій Олександра проти Даніеля Дюбуа.

Я сказав Усику, що нам слід було припинити співпрацю раніше. Коли ми розійшлись, він оформив найшвидший свій нокаут. Мені було незвично спостерігати за його боєм у спорт-барі з фанатами, але мені він сподобався. Я не робив жодних публічних прогнозів, бо мав дуже погані передчуття щодо результату. Але щойно я побачив очі Усика на екрані, мої сумніви розвіялися,

– зазначив Красюк.

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Нагадаємо, що Усик виграв усі 24 бої на професійному рівні. З них Олександр 15 разів перемагав нокаутом. Цього разу Олександру вдалось зібрати усі чемпіонські пояси у надважкій категорії – WBA, WBC, WBO та IBF.

Раніше Олександр зізнавався, що планує провести лише один бій після зустрічі із Дюбуа. Його на бій викликали Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер, проте українець ще не визначився із суперником.